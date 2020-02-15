MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriBurak Yurdugör kimdir? Survivor yarışmacısı Burak Yurdugör hakkında merak edilenler
GeriTelevizyon Burak Yurdugör kimdir? Survivor yarışmacısı Burak Yurdugör hakkında merak edilenler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 15.02.2020 - 23:03,Son Güncelleme:/

Burak Yurdugör kimdir? Survivor yarışmacısı Burak Yurdugör hakkında merak edilenler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burak Yurdugör kimdir? Survivor yarışmacısı Burak Yurdugör hakkında merak edilenler

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın 2020 etabında en çok dikkat çeken isimlerden biri de Burak Yurdugör. Sporcu kişiliğiyle dikkat çeken Burak Yurdugör şimdiden yarışmanın en iddialı isimleri arasında gösteriliyor. Peki, Burak Yurdugör kimdir?

Survivor 2020 yarışmacılardan Burak Yurdugör'ün kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri, televizyonseverlerce araştırılıyor. İşte, Burak Yurdugör hakkında merak edilenler...

21 yaşında İstanbul doğumludur. Babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun.

Şuan da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak şuan da crossfit ve fitness ile uğraşıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle