Burak Sevinç ‘Kalbim Yaralı’ için söyledi

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Fragmanıyla seyircileri derinden etkileyen film için özel bir soundtrack albüm de hazırlandı. Şarkılarıyla milyonları kendine hayran bırakan Murat Göğebakan’ın unutulmaz eserleri ünlü oyuncu Burak Sevinç tarafından yeniden yorumlandı.

Göğebakan’ın mücadelelerle geçen hayatını sinema seyircileriyle paylaşmaya hazırlanan Burak Sevinç, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle beğeni topladı.

“Murat Göğebakan Kalbim Yaralı” filminin soundtrack albümünde; ‘Ben Sana Aşık Oldum’, ‘Gafil Gezme Şaşkın’, ‘Kör Bıçak’, ‘Vurgunum’ ve ‘Kalbim Yaralı’ şarkıları yer alıyor. DMC etiketiyle yayınlanan albüm Spotify, Apple Music, YouTube, YouTube Music, deezer, TikTok, anghami, Amazon Music ve Fizy platformlarından dinlenebiliyor.