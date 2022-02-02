Burak Hakkı: Baba olmam rolüme katkı sağladı

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BURAK HAKKI:

BABA OLMAM ROLÜME KATKI SAĞLADI

◊ Burak Bey, sizi “Afacanlar: İş Başa Düştü” filminde baba rolünde göreceğiz. Öncelikle bu filme “evet” deme nedeninizi soralım...

- Filmin genç yönetmeni ve senaristi Enes Ateş arkadaşım ve komedi-aile filminde oynamak farklı bir tecrübe. Daha önce de bir çocuk dizisinde oynamıştım. Normal oyunculuğun dışında çok daha abartılı oyunculuk gerektiriyor çocuk filmleri.

◊ Canlandırdığınız karakterden de bahseder misiniz biraz? Sedat Yılmaz’ın bir AVM’de güvenlik müdürü olarak çalıştığını biliyoruz. Onu nasıl bir macera bekliyor?

- Sedat, ailesine düşkün bir eş ve baba... İşinde gücünde bir adam. Güvenliğinden sorumlu olduğu AVM’de işini ciddiyetle yapan ve bir süreliğine AVM içinde sergilenen pahası yüksek heykelin korunmasından sorumlu. Ancak güvenlik ekibinden bir arkadaşının ihanetiyle karşı karşıya gelince macera başlıyor.

◊ Çocuk filmlerinin diğer setlerden ne gibi farkları var?

- “Çekimler boyunca çok eğlendik” klişesi vardır ya, bu filmde gerçekten çok eğlendik. Çocuk filmlerinin farkı, cıvıl cıvıl bir set olması. Çocukların heyecanı ve enerjisi sete yansıdı.

◊ Filmde oğlunuzu oynayan Berat Efe Parlar ve diğer çocukların performansları hakkında neler söylemek istersiniz?

- Berat ve diğer çocuklarla çalışmak çok eğlenceliydi. Berat Efe çok tatlı bir genç. Aynı şekilde ailesi de öyle. Son derece uyumlu ve yetenekli.

◊ Baba olmanızın, canlandırdığınız baba karakterine sağladığı avantajlar oldu mu?

- Kesinlikle baba olmamın olumlu etkilerini gördüm. Örneğin baba olduktan sonra bir kitap okumuştum. 2 yaşındaki çocuğun başka türlü beklentileri, istekleri var. 4 yaşında bir çocuğun çok daha farklı beklentileri oluyor. Ve tabii yaşına göre verdiğiniz eğitim de şekil değiştiriyor.

◊ Filmle ilgili seyirciye ne söylemek istersiniz?

- Seyircinin çok eğleneceğini ve iyi vakit geçireceğini düşünüyorum. Güzel bir sömestir hediyesi oldu ailelere.

◊ Gündeminizde başka projeler var mı?

- Yunanistan’da bir film çekmiştim. O Avrupa’da vizyona girdi. Yine Yunanistan’dan gelen bir dizi teklifi oldu. İsmi de “Köprü” (The Bridge). Buna çalışıyorum.



BERAT EFE PARLAR: AFACANLIĞA FIRSATIM OLMADI

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- Emirhan her çocuk gibi babasını rol model alan, arkadaşlarıyla iyi anlaşan, bisiklet tutkunu ve macera seven bir çocuk.- Ben Emirhan gibi afacan olamadım ama olmak isterdim. 4 yaşımdan beri setlerde olduğumdan pek fırsatım olmadı. Sakin bir çocukluk geçirdim.- Arkadaşlarım ve özellikle benden yaşça küçük olan kardeşlerimle çok iyi diyalog kurabiliyorum. Ağlayan bir çocuk görmeye dayanamam ve hemen onunla ilgilenirim. Minik kalplerindeki o sevgi beni çok mutlu ediyor.- Özel Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde Sinema-TV okuyorum. Hayalim yönetmen olmak ve kendi çektiğim filmde oyuncu olarak da yer almak. Bir de o filmle ödül alırsam dünyanın en mutlu insanı olurum.- Cem Yılmaz, Halit Ergenç, Beren Saat, Bülent İnal, Fikret Kuşkan, Mehmet Aslantuğ, Zerrin Tekindor ve Yılmaz Erdoğan’ın oyunculuklarına hayranım.

ENES ATEŞ: YENİ NESİL ÇOK ZEKİ

◊ Öncelikle senaryoyu konuşalım, nereden ve nasıl çıktı bu hikaye?

- Yapımcım Sadi Canpolat ile bir yıl önce bir gençlik filmi üretmiştik. Az mekanda geçen bir çocuk filmi üzerine konuşmalarımız o dönemde başladı. Daha sonra yazar/yönetmen arkadaşım Oğuz Ayaz ile Afacanlar’ın hikayesini geliştirdik. Boş bir AVM binasında bir gece yarısı hırsızlarla mücadele eden çocuk grubu fikri hepimize heyecanlı geliyordu. Tabii ki kült film serisi “Evde Tek Başına”nın büyük etkisi olmuştur düşüncelerimizde.

◊ Çocuk oyuncularla çalışmak nasıldı?

- Yalnızca mesleki anlamda değil şahsi gelişimim için muhteşem bir deneyim oldu bu film. Yeni nesil öyle zeki, öyle özgüvenli, öyle ne istediklerini biliyorlar ki korkarsınız! Çocuklarla çalışmak yetişkinlere nazaran daha kolay mı zor mu bilmiyorum ama daha keyifli olduğu kesin.

◊ Berat Efe Parlar artık 18 yaşında genç bir delikanlı. Onu başrole seçme süreciniz nasıl gelişti?

- Senaryo aşamasında istediğimiz başroldü zaten. İnanılmaz zeki bir genç. Bir daha çalışmayı çok isterim.

