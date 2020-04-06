Bu akşam hangi diziler var? 6 Nisan Pazartesi Kanal D, Fox TV, TV 8, Show TV, Star TV yayın akışı
Bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağını merak eden vatandaşlar, TV yayın akışlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. 6 Nisan Pazartesi TV yayın akışında neler var? Sevilen dizilerin yeni bölümleri her hafta belirli günlerde ekrana geliyor. Dizi izlemeyi seven vatandaşlar sabırsızlıkla yeni bölümlerin ekrana gelmesini bekliyorlar. Koronavirüs önlemleri kapsamında bazı dizilerin yayınlanmasına ara verildi. Haberimiz içerisinden kanalların akşam kuşaklarına ulaşabilirsiniz.
6 Nisan Pazartesi Kanal D, ATV, Fox TV, TV 8, Show TV, Star TV yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu akşam hangi diziler var? Televizyon kanallarında her hafta sevilen diziler, filmler ve yarışmalar belirli günlerde izleyici ile buluşuyor. Pazartesi akşamları Kanal D’de Zalim İstanbul, Show TV’de Çukur, Fox TV’de Yasak Elma, Star TV’de Sefirin Kızı dizileri ekrana geliyordu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı dizilerin yeni bölümlere ara vermesinin ardından gözler TV yayın akışlarına çevrildi.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de bu akşam Geniş Aile Komşu Kızı filmi yayınlanacak.
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de bu akşam 20.00’da Kim Milyoner Olmak İster ekrana gelecek.
TV 8 YAYIN AKIŞI
TV 8’de bu akşam 20:00’da Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasının yeni bölümü yayınlanacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 20:00’da Yol Arkadaşım filmi ekrana gelecek.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Fox TV’de bu akşam 20:30’da Kafalar Karışık filmi yayınlanacak. 22:45’te ise Yahşi Batı filmi ekrana gelecek.
Star TV’de bu akşam 20:00’da Anne dizisinin tekrar, 22:45’te Sefirin Kızı dizisinin tekrarı yayınlanacak.
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