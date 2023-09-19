Bu akşam ekranda... Üç Kız Kardeş yol ayrımında!

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ÖZGÜ KAYA (TÜRKAN)

Aşk ve sevgi arasında

◊ Kanal D’nin sevilen dizisi “Üç Kız Kardeş” üçüncü sezona başlıyor. Dizi tanıtımlarıyla izleyicide büyük merak uyandırdı. Siz neler söylemek istersiniz?

- Yeni sezonda aşk, aile, fedakârlık, kardeşlik duygularımızın içinde; çelişkiler ve empatilerle dolu bir hikâye izleyecek seyircimiz. Açıkçası bu hikâyenin içinde olmamıza rağmen ekrana yansıyacak olanı bizler de merak ediyoruz. Tanıtımlarımız beni çok etkiledi. Kamera önü ve arkası tüm ekibimizi tebrik ediyorum.

◊ “Üç Kız Kardeş” iki sezondur sıcak ve samimi öyküsüyle izleyicinin gönlünde taht kurdu. Ancak yeni sezon tanıtımında üç kız kardeşin yüzleşmelerini, hatta yol ayrımına girdiğini görüyoruz. Bu sezon izleyiciyi ne bekliyor?

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- Bu sezon; hayatın zaman içerisinde farklı noktalara savurduğu üç kız kardeşin buluşma ve yüzleşme hikâyesiyle birlikte, canlandırdığım karakter Türkan’ın aşk ve sevgi arasında gelgitler yaşadığı ve annelik sorumluluğuyla bir karmaşanın içine düştüğü hikâyesi gündemde olacak.

◊ “Üç Kız Kardeş”in sizin hayatınızdaki yerini sorsak?

- “Üç Kız Kardeş”in hayatımdaki yeri çok özel. Uyarlanan kitabı okuduğum an Türkan olmaya olan inancım ve heyecanımla başladı bu yolculuk. Hem mental hem de fiziksel bakımdan sınırlarımı zorladığım, çokça şey öğrendiğim ve devam ettiğim, büyüdüğüm bir proje “Üç Kız Kardeş”.

ALMİLA ADA (DÖNÜŞ)

◊ “Üç Kız Kardeş” üçüncü sezonunun tanıtımlarıyla büyük merak ve heyecan uyandırdı. Siz neler söylemek istersiniz?

- Üç kız kardeş sezonu kaparken yol ayrımına girmişti. Zaman atlamasından sonra tekrar birlik olma hikâyelerini, hayatlarında değişenleri izleyeceğiz. Heyecanlıyız.

MELİSA BERBEROĞLU (DERYA)

Özlem duygusu yoğunlukta

◊ “Üç Kız Kardeş”in yeni sezon tanıtımında kardeşlerin yüzleşmelerini, hatta yol ayrımına girdiğini görüyoruz. Bu sezon izleyiciyi ne bekliyor?

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- Bir zaman atlamasıyla hikâyemize devam ediyoruz. Zaman atlaması karakterlerde değişim yarattı. Özlem duygusunun yoğunlukta olduğu bölümler izleyeceğiz.

◊ “Üç Kız Kardeş”in sizin hayatınızdaki yeri nedir?

- İçinde bulunduğum için kendimi şanslı hissettiğim bir proje. Ekip arkadaşlarım ve ben üçüncü sezona giriyoruz. Uzun süredir beraber çalışmanın verdiği samimiyetle sete gidiyor olmak beni çok mutlu ediyor.

İLK BÖLÜM BU AKŞAM

Heyecanla beklenen “Üç Kız Kardeş”in yeni sezondaki ilk bölümü bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de olacak. Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu’nun yanı sıra Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Gökberk Demirci, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Öner, Merve Şen, Zuhal Acar, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi başarılı isimlerin rol aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik’in kaleme aldığı dizi, yeni sezonunda sürprizlerle dolu hikâyesiyle seyirciyle buluşacak.

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