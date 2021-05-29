Bozkır Arslanı Celaleddin 2. son bölüme damga vuran an: Celaleddin zindana atıldı! İşte son bölümün özeti
Bozkır Arslanı Celaleddin 2.full izle ekranı yayınlandı. Başrollerini Emre Kıvılcım, Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, gibi oyuncuların paylaştığı Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harezmşah'ın hayatını anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin'in 28 Mayıs tarihli bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Bozkır Arslanı Celaleddin'in zindana atılma kararı bu haftaya damga vurdu. İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.
Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Bozkır Arslanı Celaleddin'in 2. bölümünde Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıktı. Sultan Aleaddin, Celaleddin'in zindana atılmasını emretti. Dizinin hemen ardından yayınlanan Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı yayınlandı.
BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 2. BÖLÜM İZLEME EKRANI
BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
‘’Bu savaşı başlamadan bitireceğim, başlarsa da kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim!’’#BozkırArslanıCelaleddin 3. Bölüm Fragmanı#BozkırArslanıCelaleddin heyecan dolu yeni bölümüyle Cuma saat 20.00'de #atv'de!#BozkırArslanı@BozkirArslani @bozdagfilm @atvcomtr pic.twitter.com/9EF60PpzqB— Bozkır Arslanı Celaleddin (@BozkirArslani) May 28, 2021
2. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölümünde, Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkacak. Celâlettin'in saraya Kutlu Bike ile dönmesi herkeste endişe yaratır. Bu durumun Cengiz Han'a açıkça savaş ilanı olduğunu düşünen ve Celaleddin'in emrine karşı gelerek elçilik kafilesine katılmasına sinirlenen Sultan Aleaddin, Celaleddin'in zindana atılmasını emreder. Tüm bu gelişmeler sarayda derin çatlaklar oluştururken, Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun komutanların kontrolü nedeniyle de karşı karşıya gelir. Cengiz Han'ın ajanı olan Kutlu Bike, ilk vazifesini yerine getirir. Kutlu Bike'nin hamlesi Türkan Hatun'u hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda bırakır.