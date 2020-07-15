Börü ne demek, nedir? BÖRÜ'nün anlamıyla ilgili merak edilenler

Star TV ekranlarında ekrana gelen BÖRÜ dizisi 15 Temmuz akşamı izleyiciyle yeniden buluşuyor. Özel Harekât ekibinin başından geçen olayların anlatıldığı BÖRÜ dizisi, ismini eski Türkçe'de Kurt kelimesinden alıyor.

BÖRÜ NE DEMEK?

Börü kelimesinin eski Türkçe’den gelen bir anlamı var. Kurt, yiğit, bahadır ve cesur gibi farklı anlamlar taşımaktadır. Kurt anlamına gelen bu kelimenin, mitolojik bir anlamının da olduğu anlaşılmaktadır. Börü kelimesi sadece bildiğimiz hayvan olan kurt için değil, kutsal bir varlık olarak kabul gören kurt için de kullanılmaktadır.

Türk Edebiyatının ünlü yazarlarından Hüseyin Nihal Atsız'ın "Bozkurtların Ölümü" ve "Bozkurtlar Diriliyor" adlı romanlarında anlattığı Kürşad ve 40 çerisi hikâyesindeki savaşçılardan birinin adıda Börü'dür. Türkçe’de birçok farklı anlamı olan Börü kelimesi, kimi zaman at üzerinde arkasını dönerek ok atabilen savaşçıları kimi zaman yiğit güreşçileri kimi zaman ise Tanrı Dağı eteklerinde gezdiğine inanılan gök tanrılarını ifade etmek için kullanılmıştır.

Ergenekon destanı yazıtlarında ise, "Türklere yol göstermek için gökten gelen bozkurt" olarak adlandırılmaktadır.

BÖRÜ KONUSU NEDİR?

2014 baharında Türkiye. Sınırda düşmanların çoğaldığı, içeride tehlikeler çemberinin giderek daraldığı bir dönem. Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya. BÖRÜ, vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanların destanını anlatıyor.