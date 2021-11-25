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Börü 2039 dizinin tanıtımı yayınlandı - Börü 2039 ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

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Börü 2039 dizinin tanıtımı yayınlandı - Börü 2039 ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var

Börü 2039 dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Dijital platform üzerinden yayınlanacak dizi, 039 yılında distopik bir evrende Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen bir dizi siyasi ve toplumsal olay ile bu olayların ardından yaşananları anlatacak. Peki, Börü 2039 ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var?

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Börü 2039 dizisinin detayları belli oldu. Dizinin başrolünde Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın var. Serinin diğer filmlerinde de yer alan Arkın, Kemal Boratav karakterine hayat verecek. Blu Tv ekranlarında yayınlanacak olan Börü 2039’un 7 Aralık 2021 tarihinde yayınlanması bekleniyor.

BÖRÜ 2039 KONUSU

Serinin ilk dizisi BÖRÜ’nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını anlatan ‘BÖRÜ 2039’, 2039 yılında dünyanın çivisinin çıktığı bir dönemi ele alıyor. 

BÖRÜ 2039 KADROSU

Murat Arkın,

Fatih Çetintaş,

Emir Benderlioğlu,

Ahmet Pınar

Ozan Ağaç

Cenay Türksever

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