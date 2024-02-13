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Boran Kuzum'un hayali yurtdışına açılmak

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#Boran Kuzum#Paris#Emma Corrin
Boran Kuzumun hayali yurtdışına açılmak
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 07:33

MARKA yüzü olduğu Cartier’nin Paris’teki partisine katılan Boran Kuzum, Türkiye’ye döndü.

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Ünlü oyuncu önceki akşam ilk kez bale sahnesine taşınan ‘Köroğlu’nun Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda yapılan prömiyerine katıldı.

Paris’teki partide İngiliz oyuncu Emma Corrin ile bir araya gelen Boran Kuzum yurtdışına açılmak için elinden geleni yaptığını söyledi:

“Emma ile keşke olsa da bir projede buluşsak, mükemmel bir oyuncu. Ben işimi çok seviyorum, mümkün olduğunca çok fazla seyirciye ulaşmak en büyük tatmin yaptığımız işte. Elimden geleni yapıyorum yurtdışı için, olursa olur. Eğitimi hiçbir zaman bırakmadım. Her sene bir ülkeye gidip farklı bir gözden eğitim almaya çalışıyorum. Geçen sene Amerika’da iki ay boyunca kurslara gittim, yeni hocalarla çalıştım.”

Yeni bir sinema projesine başlayacağını sözlerine ekleyen Boran Kuzum, ekranlardan uzak kalmasının bir sebebi olmadığını belirtip “Şimdilik sadece sinemaya odaklandım, son yıllarda önüme güzel sinema projeleri geldiği için öyle denk geldi” dedi. 

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#Boran Kuzum#Paris#Emma Corrin

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