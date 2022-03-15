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Bol ödüllü film vizyona giriyor

#Okul Tıraşı#Ferit Karahan#Ekin Koç
Bol ödüllü film vizyona giriyor

Yarıştığı ulusal ve uluslararası festivallerde kazandığı ödüllerle adından söz ettiren “Okul Tıraşı”, 18 Mart’ta sinemaseverlerle buluşuyor.

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Ferit Karahan’ın ikinci uzun metraj filmi “Okul Tıraşı”, baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan; fakat okulun bürokrasisini, idarenin vurdumduymazlığını ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan Yusuf’un dokunaklı hikâyesini beyazperdeye taşıyor.

Karahan’ın kendi hayatından izler de barındıran filmin başrollerini Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ile çocuk oyuncu Samet Yıldız paylaşıyor.

Bol ödüllü film vizyona giriyor

Asteros Film yapımı olan, dağıtımcılığını CGV Mars Dağıtım’ın üstlendiği “Okul Tıraşı”, 18 Mart’ta vizyona girerek sinemaseverle buluşacak. Türkiye’de vizyon öncesi uluslararası festivallere giden film, 22 ödül kazanmıştı.

 

 

 

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#Okul Tıraşı#Ferit Karahan#Ekin Koç

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