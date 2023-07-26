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Boğaz'ın kıyısında Muazzez Ersoy ile unutulmaz buluşma

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#Muazzez Ersoy#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri#Nostalji
Boğazın kıyısında Muazzez Ersoy ile unutulmaz buluşma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 16:57

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava konserlerinde sahne önceki gece, duayen sanatçı Muazzez Ersoy'undu. Türk Sanat Müziği'nin ‘Nostalji Kraliçesi’, muhteşem repertuarı, sesi ve güçlü yorumuyla izleyenlerini büyüledi.

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MUAZZEZ ERSOY’LA NOSTALJİ RÜZGARI!
İstanbul Boğazı’nın eşsiz ortamında, müzikseverlerle buluşan Ersoy, hayranlarına tam anlamıyla Türk Sanat Müziği ziyafeti çekti. ‘Söyle Sevgili Söyle’ parçasıyla konserin startını veren duayen sanatçı, sevenlerinin tezahüratlarına “Sizleri çok özledim. Birbirimize olan özlemimiz, sevgimiz karşılıklı… Bu gece de beni yalnız bırakmadığınız için sağ olun, var olun.” sözleriyle karşılık vererek teşekkürlerini iletti. Sahneye ipek şifondan oluşan kostümüyle çıkan usta sanatçı, kulaklara olduğu kadar gözlere de hitap etti. Şık ve zarif elbisesini gösterişli takılarla tamamlayan Ersoy, hayranlarından tam not aldı.

Boğazın kıyısında Muazzez Ersoy ile unutulmaz buluşma

Repertuvarında hem klasikleşmiş şarkılarına hem de farklı tarzlardaki parçalara yer veren duayen sanatçı, Orhan Gencebay'dan Ferdi Özbeğen’e uzanan renkli müzik yelpazesiyle dinleyicilerini mest etti. ‘Güz Gülleri’, ‘Severek Ayrılalım’ ile geçmişe götürdü, hareketli parçalarıyla sevenlerini yerine oturtmadı. Sahnede sergilediği eşsiz yorumları, nostaljik parçalarla harmanlayan Muazzez Ersoy, kulakların pasını sildi. Yıllara meydan okuyan şarkılarıyla 2,5 saat sahnede kalan ünlü sanatçı, unutulmaz bir geceye imzasını attı.
Boğazın kıyısında Muazzez Ersoy ile unutulmaz buluşma


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#Muazzez Ersoy#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri#Nostalji

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