Boğaz'ın kıyısında Muazzez Ersoy ile unutulmaz buluşma

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MUAZZEZ ERSOY’LA NOSTALJİ RÜZGARI!
İstanbul Boğazı’nın eşsiz ortamında, müzikseverlerle buluşan Ersoy, hayranlarına tam anlamıyla Türk Sanat Müziği ziyafeti çekti. ‘Söyle Sevgili Söyle’ parçasıyla konserin startını veren duayen sanatçı, sevenlerinin tezahüratlarına “Sizleri çok özledim. Birbirimize olan özlemimiz, sevgimiz karşılıklı… Bu gece de beni yalnız bırakmadığınız için sağ olun, var olun.” sözleriyle karşılık vererek teşekkürlerini iletti. Sahneye ipek şifondan oluşan kostümüyle çıkan usta sanatçı, kulaklara olduğu kadar gözlere de hitap etti. Şık ve zarif elbisesini gösterişli takılarla tamamlayan Ersoy, hayranlarından tam not aldı.