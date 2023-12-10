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Boğaziçi’nde Filistin mesajı

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#11. Boğaziçi Film Festivali#Farah Nabulsi#Batı Şeria
Boğaziçi’nde Filistin mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2023 09:10

11. Boğaziçi Film Festivali, Atlas 1948 Sineması’nda düzenlenen açılış töreniyle başladı. Açılışta Filistin asıllı İngiliz yönetmen Farah Nabulsi’nin Batı Şeria’da çektiği “The Teacher” filmi gösterildi.

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Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 11. Boğaziçi Film Festivali başladı. Atlas 1948 Sineması’nda yapılan açılış töreninde Filistin asıllı İngiliz yönetmen Farah Nabulsi imzalı “The Teacher”ın gösterimi yapıldı.

Nabulsi gösterim sonrası konuşma yaptı: “Bu film Batı Şeria’da çekildi ve bir dönem draması değil, gerçek bir konu. Olaylar gerçekleşirken çektim. Öğretmenin olduğu köyün adı Varin. Bu filmi çekerken İsrailli yerleşimciler zeytinleri yaktı.Filmi çekmek stresli ve sinir bozucuydu.” 1988 yılından sonra 25 yıl Filistin’e gitmediğini 2013-2014 yıllarında tekrar geri döndüğünde gördüklerine çok şaşırdığını dile getiren Nabulsi, “Tabii ki haberlerden neler olduğunu biliyordum. Fakat bu adaletsizliğe bizzat şahit olmak çok farklı hissettirdi. Yaklaşık iki yıl terapi gibi yazdım” dedi.

 

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#11. Boğaziçi Film Festivali#Farah Nabulsi#Batı Şeria

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