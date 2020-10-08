Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Blade Runner 2049 oyuncu kadrosu

Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filmi bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanacak. Filmde Los Angeles Polis Departmanı'nda görev yapan K, toplum yaşamını kaosa sürükleyecek bir sırrı açığa çıkartır. Kaosun önüne geçebilmek için eski ödül avcısı Rick Deckard'ı bulmak zorundadır.

BLADE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Dave Bautista, Ryan Gosling, Ana de Armas, Jared Leto, Barkhad Abdi, Harrison Ford, Robin Wright, Mackenzie Davis, Lennie James yer alıyor.

BLADE RUNNER 2049 FİLMİ KONUSU

Los Angeles Polis Departmanı'nda görev yapan K, toplum yaşamını kaosa sürükleyecek bir sırrı açığa çıkartır. Kaosun önüne geçebilmek için eski ödül avcısı Rick Deckard'ı bulmak zorundadır.