Doğa Can Anafarta'nın hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlendiği Biz Size Döneriz filmini tanıtımları ardından gençlik filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Sinema kuşağında ilk kez yayınlanacak olan gerçek hayatta karşılaşılan olayları esprili bir anlayışla ele alıyor. Peki, Biz Size Döneriz filminin oyuncuları kimler? İşte Biz Size Döneriz konusu ve oyuncuları...

BİZ SİZE DÖNERİZ OYUNCULARI

Üniversiteden yeni mezun altı arkadaşın iş bulma sürecinden, aşk hayatlarına kadar her ayrıntının yansıtıldığı Biz Size Döneriz filmi oyuncuları arasında; Hande Soral, Çağlar Ertuğrul, Alican Yücesoy, Bestemsu Özdemir, Tarık Ündüz, Tuğçe Kurşunoğlu, Fırat Albayram, Özbek Kaplan yer alıyor.

BİZ SİZE DÖNERİZ KONUSU

Bir iş görüşmesi en fazla ne kadar kötü gidebilir? İş görüşmesine gidip iş görüşmemeyi başarmak mümkün müdür? 4 TL benzinle bir araç ne kadar yol gidebilir? Ya da sadece gidebilir mi? Bir insan kendisine hiç dönülmeden "Biz size döneriz." cevabını en fazla kaç kez duyabilir? İş bir aşk mıdır yoksa aşk bir iş midir?