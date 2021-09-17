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Biz Böyleyiz filminin oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Biz Böyleyiz filminin oyuncuları ve kadrosu

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Biz Böyleyiz filminin oyuncuları kimler, nerede çekildi İşte Biz Böyleyiz filminin oyuncuları ve kadrosu

Biz Böyleyiz filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Caner Özyurtlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu Biz Böyleyiz filmi, yıllardır görüşmeyen bir grup çocukluk arkadaşının yeniden yollarının kesişme hikayesini anlatıyor. Peki, Biz Böyleyiz filminin oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Biz Böyleyiz filminin oyuncuları ve kadrosu...

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Biz Böyleyiz filmi oyuncuları arasında Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Hümeyra ve Boran Kuzum yer alıyor.

Biz Böyleyiz filmi nerede çekildi?

Biz Böyleyiz filminin çekimleri İzmir'in Urla ilçesinde gerçekleştirildi.

BİZ BÖYLEYİZ FİLMİ KONUSU

Yıllardır görüşmeyen bir grup çocukluk arkadaşı, onları büyüten Nezihe'nin rahatsızlanması üzerine onun yanında olmak için İzmir'de yeniden bir araya gelir.

Film; çocukluk ve gençlik dönemleri bir arada geçmiş bir grup yazlık arkadaşı, ellerinde büyüdükleri Nezihe’nin (Hümeyra) rahatsızlandığı haberiyle, İstanbul’dan İzmir'deki Nezihe’nin evine doğru yola çıkar. Yıllar sonra ilk kez birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda olan, birbirine zıt karakterlerle dolu ekibi, sürpriz gelişmeler, geçmiş hesaplaşmalar ve içine düşülen birbirinden komik olaylar beklemektedir.

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