'Birlikte çalışırken çok eğleniyoruz'

Haberin Devamı

◊ Nasıl tanıştığınızı merak ediyorum, anlatır mısınız?

Heather Rae Young: 4 Temmuz 2019’da tanıştık. Ben o sırada Los Angeles’ta yaşıyordum, Tarek da Orange County’de. New Port Beach’te Woody’s adlı bir barda tanıştık. Kız arkadaşlarımdan biri onun teknesindeydi, ben de o arkadaşıma “merhaba” demek için yanına gitmiştim. O sırada bana âşık oldu.

Tarek El Moussa: Onu gördüm ve dedim ki “Bu kim, çok güzel bir kadın”. Yanına gittim, adımın Tarek olduğunu söyledim ve o da kim olduğumu bildiğini söyledi. Sonra benim ona iki yıl önce çıkma teklif ettiğimden bahsetti.

Heather Rae Young: Bana sosyal medya üzerinden çıkma teklif etmişti. Bunu unutmuş.

Tarek El Moussa: Ben de “bir saniye bekle” dedim. Sonra geri döndüm ve ona yolladığım mesajı buldum. Bana cevabında bir erkek arkadaşı olduğunu söylemiş. Ben de geri döndüm ve “hâlâ o erkek arkadaşın var mı?” diye sordum. “Hayır” dedi.

Haberin Devamı

Heather Rae Young: Sonra bana çıkma teklif etti. Böylece telefon numaralarımızı birbirimize verdik ve çıkmaya karar verdik. Ama sonra ilk randevumuzu iptal ettim çünkü kalbimin kırılmasından korkuyordum.

Ama o diğerleri gibi değildi. Bana farklı olduğumu söyledi. Randevumuz inanılmazdı ve o gece birbirimize âşık olduk.

HAYALİMDEKİ DÜĞÜNÜ YAPTIK

◊ 2 yıl önce görkemli bir düğünle evlendiniz. Düğünü 14 ay planlamışsınız.

Heather Rae Young: Gelinliğim Galia Lahav imzalıydı. Kendisi çok iyi bir gelinlik tasarımcısı ve düğünümüz muhteşemdi. Hayalimdeki düğündü.

Tarek El Moussa: Muhteşemdi. Çok fazla planlama yaptık. Hatta düğünü filme çektik ve ‘Tarek ve Heather Evet Diyor’ adında özel bir programımız var.

◊ Heather, artık Tarek’la birlikte evleri dönüştürmeye alıştın mı?

Heather Rae Young: Bu işe bayıldım. Lüks emlak dünyasından geldim ve ev çevirmek çok farklı. Programın ilk bölümünden itibaren yeni başlayan bir ev restoratörü olarak gelişimimi görüyorsunuz. Ve son bölümle birlikte ne kadar değiştiğimi göreceksiniz. Çirkin, harap evleri alıp güzel evlere dönüştürmek çok eğlenceliydi ve Tarek ile çalışırken harika zaman geçirdim.

Haberin Devamı

Tarek El Moussa: Satın aldığımız evleri görüyorsunuz. Kanımızı, terimizi ve gözyaşlarımızı bu evler için harcıyoruz.

BİZİM EVİMİZ EĞLENCELİ

◊ Kendi evinizin tarzını hangi 3 kelime tanımlarsınız?

Heather Rae Young: Ben seksi diyorum. Eğlenceli ve sakinleştirici. Ama bir tane daha ekleyeceğim. Sanırım hem eril hem dişil gibi, diyeceğim. Evimizde erillik ve dişiliğin gerçekten iyi bir karışımı var. 3 kelimeden fazla oldu. Kusura bakmayın.

Tarek El Moussa: Eğlenceli, değişken ve seksi.

◊ Çocuklarınız Taylor ve Brayden dekorasyonla ilgileniyor mu?

Tarek El Moussa: Çocukların aile işine girmesi benim hayalimdi. Zaten ikisi de doğduklarından beri aile işindeler, hem televizyonda hem de emlak sektöründe. Kızım Taylor, tasarım konusunda harikadır. Oğlum Brayden evleri çok sever, birlikte ev bakarız. Birkaç hafta önce ilk potansiyel evini buldu. Yani aslında birlikte ev renovasyonu üzerine çalışıyoruz ve daha 7 yaşında.

Haberin Devamı





ÇOK AZİMLİYİZ

◊ Karakterlerinizin hangi yönleri ilişkinizi ve dolayısıyla iş hayatındaki başarınızı güçlendiriyor?

Tarek El Moussa: Karakter olarak çok azimli bir insanım. Asla yavaşlamıyoruz ve amacımız bu projeleri olabildiğince hızlı bitirmek.

Heather Rae Young: Azimliyim. Aynı zamanda mükemmeliyetçiyim. Yani her küçük ayrıntı benim için çok önemli.

Tarek El Moussa: Benimkinden biraz daha sevimli ama.

Heather Rae Young: Kocamınkinden biraz daha sevimli bir A tipi kişiliğim var. Ama o beni yönlendiriyor. Birbirimizi etkiliyoruz, evet. Ona ayak uydurmak zor. Bu yüzden sürekli kendimi sorgulamamı sağlıyor.

Haberin Devamı

◊ Birbirinizin karakterlerini anlatmanızı istesem ne dersiniz?

Heather Rae Young: Tarek çok azimli bir insan, bu da etrafındaki insanların hayatlarında daha iyisini yapmak istemelerini sağlıyor. Size her zaman daha iyisini yapabileceğinizi hissettiriyor. Ve o kesinlikle benim eksik parçamdı. Gerçekten de her zaman olmam gereken kadın olmamı sağladı ve çok büyük bir kalbi var. Çok nazik ve insanları da önemsiyor.

Tarek El Moussa: Heather benim en iyi arkadaşım ve bana bu konuda yardımcı olduğu bir şey aslında bana biraz yavaşlamamı ve çok hızlı gitmek yerine hayattan zevk almamı hatırlatıyor.

Heather sevgi dolu, sadık, tatlı ve şefkatli biri. Dürüst olmak gerekirse hayatımı değiştirdi ve birlikte çalışırken çok eğleniyoruz.

Haberin Devamı

TÜRKİYE’DEN BİRÇOK İNSAN BİZİ İZLİYOR

◊ Türkiye’de büyük bir hayran kitleniz var. Onlara bir şeyler söylemek ister misiniz?

Tarek El Moussa: İnternette araştırmaya başlayana kadar Türkiye’de bu kadar büyük bir hayran kitlemiz olduğunu fark etmemiştik. Geçen yaz bir yat gezisi için Yunan Adaları’na gittik ve Türkiye’den pek çok insan programı izledikleri için yanımıza geldi. Bu yüzden Türkiye’ye şunu söylemek istiyoruz, bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz. İnternette okuduğumuz tüm güzel sözleri seviyoruz ve gerçekten bir gün oraya gidip herkesle yüz yüze tanışabilmeyi umuyoruz.