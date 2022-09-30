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Biran Damla Yılmaz ünlü diziyi reddetti

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#Biran Damla Yılmaz#Dr. Death#Joshua Jackson
Biran Damla Yılmaz ünlü diziyi reddetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 07:12

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, dünyaca ünlü “Dr. Death” dizisinin ikinci sezonu için teklif aldı.

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Amerikan suç draması “Dr. Death”in kadrosunda Joshua Jackson, Jamie Dornan, Christian Slater gibi ünlü isimler yer alıyor.

Oyuncu, aralıkta başlayacak çekimler için Amerika’ya davet edildi. Biran Damla Yılmaz, Türkiye’de devam eden dizi çekimlerinden dolayı teklifi kabul etmediğini açıkladı:

Biran Damla Yılmaz ünlü diziyi reddetti

“Dr. Death dizisinin ikinci sezonunda yer almam için teklif aldığım haberleri doğrudur. Programlarım çakıştığı için kabul etmedim.” Oyuncu ayrıca “Prestij Meselesi” filmi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

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#Biran Damla Yılmaz#Dr. Death#Joshua Jackson

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