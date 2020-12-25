Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş, diziden ayrılıp ayrılmadığı ile gündemde yer alıyor. Önceki bölümde dizide hayatını kaybettiği gözlenen Yılmaz'ın dizideki kariyeri netlik kazandı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü? Uğur Güneş diziden ayrıldı mı? İşte, o bilgiler

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YILMAZ ÖLDÜ MÜ? UĞUR GÜNEŞ DİZİDEN AYRILDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş 78.bölümde diziye veda etti.

Demir ve Müjgan boşanmayı kabul etmiştir. Züleyha ve Yılmaz Adnan'ı alıp, yeni evlerine yerleşir… Ama kaderin bu aşk üzerindeki hikayesi henüz sona ermemiştir!

Mahkemeye birlikte giden Demir ve Züleyha'nın arkasından, Kerem Ali'nin hastaneye götürüldüğü haberi ile fırtına gibi yola çıkan Yılmaz, otomobili ile uçurumdan yuvarlanır!

Gözleri önünde gerçekleşen kazanın ardından, Züleyha gözyaşları ve çığlıklar ile yardım için çırpınırken, Demir, ağır yaralı Yılmaz'ı oradan çıkarmak için canını dişine takacaktır!

Son bir gayretle, Yılmaz'ı kucaklayarak uzaklaştıkları anda ise otomobil havaya uçacaktır!