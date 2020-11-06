Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle – Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Hünkar Yaman’a veda

Bir Zamanlar Çukurova 71. Bölümüyle ekranlara geldi. Sezona hızlı bir giriş yapan Bir Zamanlar Çukurova son bölümünde Hünkar’ın ani ölümü çiftlikte yaz görüntülerine neden oldu. “Ömrünün sonuna kadar hapiste kalacaksın…” sözleri ardından kendisini kaybeden Behice, kendisi hakkında gerçekleri ortaya çıkaracak olan Hünkar’ı bıçaklamıştı. Bıçak darbeleri ardından yere yığılan Hünkar öldü. Hünkar’a veda sahnelerinin ön plana çıktığı Bir Zamanlar Çukurova son bölümünün tamamı yayınlandı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Hünkar'ın Behice'yle hesaplaşması bıçak darbeleriyle sona ermiştir. Behice Hünkar'ı çalıların arasına sürükler ve şehre döner! Çiftlikte hayat normaldir. Henüz çiftlikteki herkes hayatlarını alt üst edecek olaydan habersizdirler.Hiçbir şey olmamış gibi şehir kulübünde dedikoduya başlayan Behice'nin gündeminde, gazetelerin manşetlerindeki "Bu çocuğun babası kim?" sorusu vardır. Elbette o bu konuyu, kendi cephesinden ballandırda ballandıra anlatır ama Demir konuşmaları duyar! Hünkar'ın orada bulunmamasına şaşırır! Behice'ye ağzının payını verip sinir içinde şirkete geldiğinde ise, Sevda'nın zarfı geri yolladığını ve Hünkar'ın konuya dahil olduğunu öğrenir!



Demir'in sinir içinde hesap sormaya eve gidişi, önce kendisine yazılan mektubu, sonra da acı haberi almasıyla son bulacaktır.