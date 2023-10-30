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Bir Derdim Var’ın yeni tanıtımı yayınlandı... 'O çocuk suçlu değil'

Güncelleme Tarihi:

#Bir Derdim Var#Kanal D#Birce Akalay
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 11:04

Kanal D’de çok yakında ekrana girecek olan, AyNA Yapım imzalı yeni dizi Bir Derdim Var’dan dikkat çeken bir tanıtım yayınlandı. Ergenlikteki gençlerin sorunlarını farklı bir dille hikayesine taşıyan diziden yayınlanan tanıtım, kendini insanlara gösterebilmenin farklı bir yolunu bulan genç bir kızın hikayesiyle başlarken Birce Akalay’ın hayat verdiği Doktor Nilüfer ile Mert Fırat’ın oynadığı Savcı Ömer’in mesleki çatışmaları ise dizinin hikayesinin ipuçlarını taşıyor.

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Kanal D’nin seyirciyle buluşmaya hazırlanan yeni dizisi ‘Bir Derdim Var’ şimdiden bu sezonun iddialı projeleri arasında yerini aldı. Konusu ve kadrosuyla merakla beklenen diziden yeni bir tanıtım ekrana geldi. Doktor Nilüfer’in çevresine kendini görünür kılabilmek için kendi çıplak fotoğraflarını yayan genç bir kızla konuşmasıyla başlayan tanıtımda Nilüfer’i gençlerin yaşadığı sorunların sebebini çözmeye çalışırken görüyoruz. Genç oyuncu kadrosunun göründüğü yeni tanıtımda, Doktor Nilüfer’in Savcı Ömer’e “O çocuk suçlu değil, suça sürüklenmiş olabilir ama onun altında bir sebep var, ben de bulacağım, siz de bana yardım edecekseniz.” dediği anlar ise dizinin çatışmasına dair güçlü ipuçları veriyor.

Bir Derdim Var’ın yeni tanıtımı yayınlandı... O çocuk suçlu değil

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Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ı buluşturan, İtalyan yapımı ‘Oltre La Soglia’ (On The Brink) uyarlaması olan dizide ikiliyle birlikte Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu, Sennur Nogaylar ve Muhammet Uzuner yer alırken onlara başarılı genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu eşlik ediyor.

Bir Derdim Var’ın yeni tanıtımı yayınlandı... O çocuk suçlu değil

Ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alacak ‘Bir Derdim Var’ın müziklerini Aytekin Ataş yaparken mor ve ötesi de ilk defa bir projenin müzik süpervizörlüğünü üstleniyor. Uyarlama tasarımında Duygu Ertekin’in imzasının bulunduğu dizinin yönetmenliğini ise Burak Müjdeci üstleniyor. Senaryosunun Yekta Torun’a ait olduğu dizinin senaryo ekibinde ayrıca Deniz Gürlek yer alıyor.

Bir Derdim Var’ çok yakında Kanal D’de başlıyor!

 

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#Bir Derdim Var#Kanal D#Birce Akalay

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