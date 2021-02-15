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Televizyon
Haber Giriş: 15.02.2021 - 14:22 | Son Güncelleme:

Bir Denizaltı Hikayesi konusu nedir ve oyuncuları kimdir?

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Bir Denizaltı Hikayesi konusu nedir ve oyuncuları kimdir?
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Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özder'in yer alacağı Bir Denizaltı Hikayesi için çekimler başladı. Online bir platform üzerinden yayınlanacak olan dizi için bir süredir devam eden hazırlıkların tamamlanmasının ardından setten ilk fotoğraflar geldi. Peki, Bir Denizaltı Hikayesi konusu nedir ve oyuncuları kimdir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Bir Denizaltı Hikayesi için çekimler başladı. Özge Özder ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer alacağı dizide, araştırma görevine katılmaya hazırlanan bir dalış eğitmeninin hikayesi konu alınacak. Peki, Bir Denizaltı Hikayesi konusu nedir ve oyuncuları kimdir? İşte, o detaylar

BİR DENİZALTI HİKAYESİ KONUSU NEDİR?

Denizaltında araştırma görevine katılmaya hazırlanan, özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman'ın hikayesini konu alıyor. Dünyayı vuran bir doğa felaketinin sonucunda, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır. 

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