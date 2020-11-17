Bir Başkadır dizisinin çekimleri, İstanbul'da gerçekleşti. Farklı mekanların dikkat çektiği dizinin nerede çekildiği, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bir Başkadır dizisi nerede çekildi? İşte, dizi hakkında detaylı bilgiler

BİR BAŞKADIR NEREDE ÇEKİLDİ?

'Bir Başkadır' dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. 'Meryem' ve ailesinin yaşadığı köyün çekimleri, Anadolu Yakası'ndaki Beykoz ilçesinde yer alan Tokatköy'de yapıldı.

Sinan karakterinin yaşadığı residence daire ise, Avrupa Yakası'nda yer alan Şişli ilçesindeki eski Ali Sami Yen Stadyumu'nun yerine yapılan gökdelenin içinde bulunuyor. Bunun haricindeki sahneler ise İstanbul'un çeşitli semtlerde çekildi.