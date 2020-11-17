Bir Başkadır dizisi nerede çekildi?
Bir Başkadır dizisi çekimleri, İstanbul'da gerçekleşiyor. Öykü Karayel ve Fatih Artman'ın başrollerinde oynadığı 8 bölümlük ilk sezon, konusu dışında mekanları ile de gündemde yer aldı. Özellikle 24 numaralı Mecidiyeköy-Beykoz hattı ile de gündemde yer alan dizide, Meryem karakteri ve ailesinin yaşadığı semt, Beykoz olarak nitelendiriliyor. Peki, Bir Başkadır dizisi nerede çekildi? İşte, dizi hakkında bazı bilgiler
Bir Başkadır dizisinin çekimleri, İstanbul'da gerçekleşti. Farklı mekanların dikkat çektiği dizinin nerede çekildiği, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bir Başkadır dizisi nerede çekildi? İşte, dizi hakkında detaylı bilgiler
'Bir Başkadır' dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. 'Meryem' ve ailesinin yaşadığı köyün çekimleri, Anadolu Yakası'ndaki Beykoz ilçesinde yer alan Tokatköy'de yapıldı.
Sinan karakterinin yaşadığı residence daire ise, Avrupa Yakası'nda yer alan Şişli ilçesindeki eski Ali Sami Yen Stadyumu'nun yerine yapılan gökdelenin içinde bulunuyor. Bunun haricindeki sahneler ise İstanbul'un çeşitli semtlerde çekildi.
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