Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarih verildi mi?

İşlediği konular ve senaryosu ile dikkat çeken Bir Başkadır, ilk sezonu ile izleyici karşısına çıktı. Berkun Oya'nın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Bir Başkadır dizisinin başrolünde Öykü Karayel ve Fatih Artman yer alıyor. Peki, 2. sezonu merak edilen dizi yayınlanacak mı? İşte, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman yayınlanacak sorusuna yönelik bazı cevaplar

BİR BAŞKADIR 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yapımcılığını Krek Film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen'in üstlendiği dizinin kurgusu Ali Aga'ya ait. 8 bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda ise Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Nesrin Cavadzade, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi isimler yer alıyor.

Dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili detaylar, Netflix yönetiminin gerçekleştireceği değerlendirmenin ardından netlik kazanacak.