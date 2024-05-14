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Bir Baba Hindu konusu nedir, ne zaman çekildi? Bir Baba Hindu filmi oyuncuları ve hikayesi

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Bir Baba Hindu konusu nedir, ne zaman çekildi Bir Baba Hindu filmi oyuncuları ve hikayesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 18:05

Bir Baba Hindu, tekrar ekranlarda izleyiciyle buluşacak. Yönetmenliğini ve senaryosunu ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın üstlendiği film Hintli bir yoga öğretmeni ve mafya babasının aşkına odaklanıyor. 2016 yapımı film, eğlenceli sahneleriyle ekran başındakilere keyifli zaman geçirtecek. Peki Bir Baba Hindu konusu nedir, ne zaman çekildi? İşte Bir Baba Hindu filmi oyuncuları...

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Sermiyan Midyat'ın yazıp yönettiği ve aynı zamanda başrolünde yer aldığı Bir Baba Hindu filmi yeniden ekranlara geliyor. 2016 yılında vizyone giren filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

BİR BABA HİNDU FİLMİ HİKAYESİ

Acımasız bir mafya babası olan Fadıl, günün birinde Hint yoga öğretmeni Gundhi'ye aşık olur. Gundhi, Fadıl'ın malikanesinde yoga eğitimi verirken birden kaçırılır. Fadıl bu durumun ardından en yakın arkadaşı Hulusi'yi de yanına alarak sevdiği kızın peşinden Hindistan'a gider. Gundhi'yi kurtarmak için Hindistan'a kadar gelen Fadıl'ın işi hiç kolay olmayacaktır.

BİR BABA HİNDU OYUNCU KADROSU

Sermiyan Midyat
Burak Satıbol
Nicole Faria
Şafak Sezer
Zeynep Kankonde
Hakan Akın
Füsun Demirel
Ayhan Taş
Osman Alkaş
Begüm Öner
Muhittin Korkmaz
Bülent Kayabaş

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