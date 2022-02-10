Bir Baba Hindu filmi nerede çekildi, konusu nedir? Bir Baba Hindu oyuncuları ve özeti

Sermiyan Midyat'ın yazıp yönettiği ve aynı zamanda başrolünde yer aldığı Bir Baba Hindu filmi tlevizyonda izleyicisiyle buluşuyor. Hintli bir yoga öğretmeni ve mafya babasının aşkını anlatan film eğlenceli sahneleriyle araştırılan filmler arasında yer alıyor. Peki, Bir Baba Hindu oyuncuları kim, nerede çekildi? İşte Bir Baba Hindu filmi konusu ve özeti...
BİR BABA HİNDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Hintli bir güzele aşık olan mafya babasınınn hikayesinin anlatıldığı Bir Baba Hindu filminin bir bölümü İstanbul'da bir bölümü ise Hindistan'da çekilmiştir.
BİR BABA HİNDU FİLMİ KONUSU
Acımasız bir mafya babası olan Fadıl, günün birinde Hint yoga öğretmeni Gundhi'ye aşık olur. Gundhi, Fadıl'ın malikanesinde yoga eğitimi verirken birden kaçırılır. Fadıl bu durumun ardından en yakın arkadaşı Hulusi'yi de yanına alarak sevdiği kızın peşinden Hindistan'a gider. Gundhi'yi kurtarmak için Hindistan'a kadar gelen Fadıl'ın işi hiç kolay olmayacaktır.
BİR BABA HİNDU OYUNCULARI
Sermiyan Midyat
Burak Satıbol
Nicole Faria
Şafak Sezer
Zeynep Kankonde
Hakan Akın
Füsun Demirel
Ayhan Taş
Osman Alkaş
Begüm Öner
Muhittin Korkmaz
Bülent Kayabaş