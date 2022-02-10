Bir Baba Hindu filmi nerede çekildi, konusu nedir? Bir Baba Hindu oyuncuları ve özeti

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Sermiyan Midyat'ın yazıp yönettiği ve aynı zamanda başrolünde yer aldığı Bir Baba Hindu filmi tlevizyonda izleyicisiyle buluşuyor. Hintli bir yoga öğretmeni ve mafya babasının aşkını anlatan film eğlenceli sahneleriyle araştırılan filmler arasında yer alıyor. Peki, Bir Baba Hindu oyuncuları kim, nerede çekildi? İşte Bir Baba Hindu filmi konusu ve özeti...

BİR BABA HİNDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hintli bir güzele aşık olan mafya babasınınn hikayesinin anlatıldığı Bir Baba Hindu filminin bir bölümü İstanbul'da bir bölümü ise Hindistan'da çekilmiştir.

BİR BABA HİNDU FİLMİ KONUSU

Acımasız bir mafya babası olan Fadıl, günün birinde Hint yoga öğretmeni Gundhi'ye aşık olur. Gundhi, Fadıl'ın malikanesinde yoga eğitimi verirken birden kaçırılır. Fadıl bu durumun ardından en yakın arkadaşı Hulusi'yi de yanına alarak sevdiği kızın peşinden Hindistan'a gider. Gundhi'yi kurtarmak için Hindistan'a kadar gelen Fadıl'ın işi hiç kolay olmayacaktır.

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BİR BABA HİNDU OYUNCULARI

Sermiyan Midyat

Burak Satıbol

Nicole Faria

Şafak Sezer

Zeynep Kankonde

Hakan Akın

Füsun Demirel

Ayhan Taş

Osman Alkaş

Begüm Öner

Muhittin Korkmaz

Bülent Kayabaş