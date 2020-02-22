'Bir at, bir at, bir at için krallığım' sözü Shakespeare'in hani oyununda geçer?
Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programının son bölümünde, bir yarışmacıya sorulan soru merak uyandırdı. Ekran başında izleyenler sosyal medya ve internet üzerinden ilgi çeken sorunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, 'Bir at, bir at, bir at için krallığım' sözü Shakespeare'in hani oyununda geçer? sorusunun yanıtı.
Pazartesi ve cumartesi günleri ekranlara gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Yarışmanın son bölümünde büyük para ödülüne sahip soru sosyal medyaya damga vurdu. İzleyenler o sorunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki,'Bir at, bir at, bir at için krallığım' sözü Shakespeare'in hani oyununda geçer? sorusunun yanıtı nedir? İşte, o sorunun cevabı.
SORU:
'Bir at, bir at, bir at için krallığım' sözü Shakespeare'in hani oyununda geçer?
A: Macbeth
B: Kral Lear
C: Hamlet
D: III. Richard
Doğru cevap: D III. Richard
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