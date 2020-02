Pazartesi ve cumartesi günleri ekranlara gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Yarışmanın son bölümünde büyük para ödülüne sahip soru sosyal medyaya damga vurdu. İzleyenler o sorunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki,'Bir at, bir at, bir at için krallığım' sözü Shakespeare'in hani oyununda geçer? sorusunun yanıtı nedir? İşte, o sorunun cevabı.

SORU:

'Bir at, bir at, bir at için krallığım' sözü Shakespeare'in hani oyununda geçer?

A: Macbeth

B: Kral Lear

C: Hamlet

D: III. Richard

Doğru cevap: D III. Richard