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Haber Giriş: 04.12.2020 - 10:12 | Son Güncelleme:

Bir Annenin Günahı’nın kamera arkasından yeni kareler geldi…

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Bir Annenin Günahı’nın kamera arkasından yeni kareler geldi…
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Kanal D’nin yapımını Limon Yapım ve Skala Yapım’ın üstlendiği dizisi “Bir Annenin Günahı”nın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Dram türündeki dizinin çekimleri ise oldukça neşeli geçiyor. Sette oyuncuların gerek kendi arasında gerekse ekiple uyumları göze çarpıyor. Mert Yazıcıoğlu’nun canlandırdığı Yusuf karakteriyle, Simay Barlas’ın oynadığı Yağmu’un karşılıklı sahnelerinin yer aldığı görseller ikilinin hayranları tarafından kısa sürede büyük beğeni aldı.

Bir Annenin Günahı’nın kamera arkasından yeni kareler geldi…

Dizide genç bir avukat!
Başrollerini Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin’in paylaştığı dizinin kadrosuna ise genç oyuncu Merve Altınkaya avukat Tuna karakteri ile dahil oldu. Tuna, dimdik duruşuyla tuttuğunu koparan bir avukattır. Yalnız yaşayan ve kendisini işine adamış bir kadındır. Bugüne kadar kazanamadığı tek bir dava bile yoktur. Sadri Güngör cinayeti davasını üstlenmesinin sebebi de gerçek katile cezasını çektireceğinden emin olmasıdır.
Bir Annenin Günahı’nın kamera arkasından yeni kareler geldi…

Yönetmenliğini Filiz Gülmez Pakman’ın yaptığı “Bir Annenin Günahı’nın senaryosunu Özlem Atasoy ve Yeşim Aslan kaleme alıyor.
Bir Annenin Günahı’nın kamera arkasından yeni kareler geldi…

Bir Annenin Günahı, yeni bölümüyle 5 Aralık Cumartesi 20.00’de Kanal D’de.
Bir Annenin Günahı’nın kamera arkasından yeni kareler geldi…


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