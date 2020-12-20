Bir Annenin Günahı 5. son bölüm izle! Bir Annenin Günahı son bölüm kesintisiz ve tam izle

Bir Annenin Günahı 5. bölümü ile 19 Aralık Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıktı. Yayın hayatına yeni başlayan dizinin bu haftaki bölümünde yaşanan Yusuf'un gerçek katili bulmak için çıktığı yolda adım adım annesine yaklaşması merak dolu anlara neden oldu. Dizini ekran başında izleyemeyenler için 5. son bölümün tamamı internetten tek parça yayınlandı.

BİR ANNENİN GÜNAHI 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlanan Bir Annenin Günahı 5. bölümünde Yağmur, yaşadığı kötü bir olaydan dolayı tutuklanıyor!

Yağmur, annesi Nazan'dan, Bekir'in yanında çalıştığı Handan'ın babasının ilk eşi olduğunu öğreniyor. Babası Sadri, Handan'ın psikolojik sorunları yüzünden ayrılmış ve Nazan ile evlenmiş. Yağmur, Bekir ve Handan arasındaki iş ilişkisinden ve geçmişte yaşanan olaylardan dolayı babası Sadri'nin ölümünde parmağı olabileceğini düşünür. Evine gittiği Handan ile büyük kavga eder. Aralarındaki itiş-kakıştan sonra Handan dengesini kaybeder ve düşer. Düşerken de kafasını sehpaya vurur. Onu kanlar içinde yerde yatar gören Yağmur, Yusuf'u arayarak yardım ister. Sonrasında Yağmur gözaltına alınarak sorguya çekilir.

BİR ANNENİN GÜNAHI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Bir Annenin Günahı Konusu

Suna, 40’lı yaşların başında, dünyalar güzeli bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla beraber Göksu yakınlarında, bahçe içinde bir gecekonduda yaşar. Dişinden tırnağından arttırarak bir yandan çocuklarını okutmuş bir yandan da başlarını sokabilecekleri bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf’tur.

Yusuf, yirmili yaşlarının başında, yakışıklı ve akıllı, oldukça da muzip bir çocuktur. Yusuf ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, kardeşleriyle ilgilenen, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan, yaşına göre olgun, yani “gerçek hayatın” farkında olan biridir. Yalnız başına onlara hem analık hem babalık etmiş anasını her şeyden sakınır. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir.

Suna’nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Yıllardır soluksuz çalışan Suna, balıkçı dükkanını kapatıp, evde yalnızca çocukları için yemek pişirecektir. Hatta Yusuf hayırlısıyla bir gün evlenince, Suna da torunlarını sevecektir. Ama zavallı Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir…