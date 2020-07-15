Binnur Kaya’nın başrolünü paylaştığı Kırmızı Oda’nın ilk fragmanı yayınlandı – Kırmızı Oda’nın konusu

TV8'in yeni dizisi Kırmızı Oda'nın fragmanını ve detaylarını Acun Ilıcalı Survivor finalinde paylaştı. Çok yakında izleyiciler ile buluşacak dizinin tanıtımı, ilk kez Survivor 2020 finalinde yayınlandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı; Kırmızı Oda’nın başrolünü usta oyunca Binnur Kaya canlandıracak.

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanacak olan “Kırmızı Oda” dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilecek. “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!