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Televizyon
Haber Giriş: 26.02.2021 - 10:37 | Son Güncelleme:

'Bez Bebek' 'in Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında?

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'Bez Bebek' 'in Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında?
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Bir döneme damga vuran Bez Bebek dizisinin Yağmur’u Asena Keskinci, genç kız oldu. 'Masumiyet' dizisiyle ekranlara dönen Asena Keskinci'nin değişimi dikkat çekti. 'Bez Bebek' 'in Yağmur'u Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında?

Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın başrollerini paylaştığı FOX TV'nin yeni dizisi Masumiyet, sosyal medyada merak konusu oldu. Dizide en dikkat çeken oyunculardan biri de Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci'ydi. Yağmur, yıllar önce Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini canlandırmıştı. Masumiyet dizisinde Hande Hancı karakterine hayat veriyor. 

ASENA KESKİNCİ KİMDİR?

Asena Keskinci, 20 Eylül 2001 tarihinde dünyaya geldi. Yadigar, Aliye, O Kadın, Aman Annem Görmesin, Yol Arkadaşım, Hırsız Polis, Bez Bebek, Pelin ve Köstebekgiller, Dedemin Dolabı, O Kadın, Parmaklıklar Ardında, Bir Aşk Hikayesi, Aşk Tesadüfleri Sever, Bir Aşk Hikayesi ve Arapsaçısı isimli projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı. En son 2018 yılında yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan’ın üstlendiği Ahlat Ağacı isimli sinema filminde rol aldı.

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