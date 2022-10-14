Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Beyazıt Öztürk'ten yeni proje

Güncelleme Tarihi:

#Beyazıt Öztürk#Beyaz Show#Uğur Aslan
Beyazıt Öztürkten yeni proje
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 07:42

Beyazıt Öztürk, “Beyaz Show”un ekrana döneceği iddiasına yanıt verdi.

Haberin Devamı

Önceki gün İstinye Park’ta alışveriş yapan deneyimli şovmen, muhabirlerin soruları üzerine “Tarih belli değil. Kafamızda bir proje var ama henüz netleşmedi. Üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Beyazıt Öztürkten yeni proje

GENÇLER FİKRİMİ ALIYOR

Öztürk, “Yeni şov programlarını takip ediyor musunuz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “İbrahim Selim’i izliyorum ve çok beğeniyorum. Aynı şekilde Uğur Aslan’ın ‘Afara’ programı da çok güzel. Doğu Demirkol da iyi başladı. Doğru yoldalar. Zaten gençler sağ olsun beni arayıp fikrimi alıyorlar.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyazıt Öztürk#Beyaz Show#Uğur Aslan

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak Kiracı kusurlu duruma düşebilir

Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak! 'Kiracı kusurlu duruma düşebilir'

#Kiralık Evler
Yıllarca bu günleri beklemişti: Camillanın payına lanetli elmas düştü

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camilla'nın payına 'lanetli elmas' düştü

#Kuh-İ Nur Elması
Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak Kiracı kusurlu duruma düşebilir

Ev sahiplerinden akılalmaz yöntem: Banka hesabını kapatmak! 'Kiracı kusurlu duruma düşebilir'

#Kiralık Evler
Yıllarca bu günleri beklemişti: Camillanın payına lanetli elmas düştü

Yıllarca bu günleri beklemişti: Camilla'nın payına 'lanetli elmas' düştü

#Kuh-İ Nur Elması
Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı