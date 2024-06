Beyaz perdenin yeni ikilisi: Kerem Bürsin ve Melis Sezen

Haberin Devamı

KEREM Bürsin ve Melis Sezen, Kunay Film’in Rusya’da büyük ilgi gören “Son of A Rich” filminin Türkiye versiyonu için bir araya geldi. Başrolü paylaşan ikili, okuma provası sırasındaki fotoğraflarını paylaştı. İkilinin, film setindeki ilk buluşmaları, projeye dair heyecanları ve profesyonel yaklaşımları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Film, zengin bir iş insanının şımarık oğlu Mete’nin, babasının onu 16. yüzyıl Osmanlı şehrinde bir hizmetkâr olarak reenkarne olduğuna inandırdığı sürükleyici bir hikâyeyi anlatıyor.



1 TEMMUZ’DA SETE ÇIKACAKLAR



Onur Ünlü’nün yöneteceği “Son Of A Rich”te ayrıca Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan, Cemal Hünal, Melisa Döngel, Güven Kıraç, Ecem Özkaya, Sadi Celil Cengiz, Efekan Can, Evliya Aykan, Değer Soysal ve Eda Şölenci rol alıyor. Oyuncular, 1 Temmuz’da sete çıkacak. Filmin yapımcılığını Karina Mia Satlykova ile Arslanbek Sultanbekov üstleniyor ve yapım ekibine Semih Saçaklı liderlik ediyor.

Haberin Devamı