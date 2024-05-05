Beyaz Eşya 10 Mayıs’ta vizyonda

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10 Mayıs Cuma günü vizyona girecek film, birbirinden eğlenceli karakterleriyle seyircileri kahkahaya boğacak.

Mehmet Suat Özkan’ın senaryosunu yazdığı “Beyaz Eşya” aynı apartmanda yaşayan iki ailenin sıradan yaşamlarına absürtlük katan iki beklenmedik ölüm, bu ölümlerin merkezindeki iki buzdolabının birbirine karıştırılması ve bu süreçte yaşanan olaylar anlatılıyor.

PRT Film imzalı komedi filminde Ferit Aktuğ, Sarp Bozkurt, Bahtiyar Engin, Aycan Koptur, Alper Baytekin, Metin Coşkun, Barış Başar, Sami Aksu, Ebru Şam, Ceren Taşçı ve Cemil Şahin gibi ünlü isimler de rol alıyor.