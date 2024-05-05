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Beyaz Eşya 10 Mayıs’ta vizyonda

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#Özge Yağız#Burak Sevinç#Beyaz Eşya
Beyaz Eşya 10 Mayıs’ta vizyonda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 10:42

Özge Yağız ile Burak Sevinç’in başrollerini paylaştığı komedi filmi “Beyaz Eşya”nın merakla beklenen fragmanı yayınlandı.

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10 Mayıs Cuma günü vizyona girecek film, birbirinden eğlenceli karakterleriyle seyircileri kahkahaya boğacak.

Mehmet Suat Özkan’ın senaryosunu yazdığı “Beyaz Eşya” aynı apartmanda yaşayan iki ailenin sıradan yaşamlarına absürtlük katan iki beklenmedik ölüm, bu ölümlerin merkezindeki iki buzdolabının birbirine karıştırılması ve bu süreçte yaşanan olaylar anlatılıyor.

Beyaz Eşya 10 Mayıs’ta vizyonda

PRT Film imzalı komedi filminde Ferit Aktuğ, Sarp Bozkurt, Bahtiyar Engin, Aycan Koptur, Alper Baytekin, Metin Coşkun, Barış Başar, Sami Aksu, Ebru Şam, Ceren Taşçı ve Cemil Şahin gibi ünlü isimler de rol alıyor.

 

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#Özge Yağız#Burak Sevinç#Beyaz Eşya

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