Berlin Kaplanı filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Berlin Kaplanı nerede çekildi?

Berlin Kaplanı filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Berlin Kaplanı nerede çekildi? Vizyona girdiği tarihlerde sevilen filmler, televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Hem Almanya hem de Türkiye'de çekimleri gerçekleştirilen Berlin Kaplanı filminde bine yakın figüran rol aldı. İşte Almanya'da yaşayan Türk boksör Ayhan Kaplan'ın maceralarını konu alan Berlin Kaplanı oyuncuları ve konusu…

BERLİN KAPLANI OYUNCULARI

Ata Demirer, filmin başkahramını Ayhan Kaplan karakterine hayat veriyor. Filmde Demirer'e Tarık Ünlüoğlu, Necati Bilgiç, Nihal Yalçın, Özlem Türkad ve Cemil Özbayer gibi ünlü isimler eşlik ediyor.

BERLİN KAPLANI NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri hem Almanya hem de Türkiye'de gerçekleşen filmde bine yakın figüran rol aldı. Berlin Kaplanı filmindeki sahneler genellikle Antalya’da çekilmiştir.

BERLİN KAPLANI KONUSU

Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya'nın Berlin kentinde yaşamını iri yarı bedeninin avantajını kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren bir Türk'tür. Fakat antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) ve boksör Ayhan için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Zira taze boksörler Ayhan karşısında gitgide güç kazanmakta, Ayhan ise piyasada gözden düşmektedir. İkiliyi içine düştükleri dar boğazdan kurtarmak için ancak bir mucize gereklidir.