Berkay ve Rüzgar alevler arasında... Özgür kardeşini kurtarabilecek mi?

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Başrollerinde Sümeyye Aydoğan (Gece) ve Caner Topçu’nun (Özgür) yer aldığı, kadrosunda Emre Kınay (Cem), Atakan Hoşgören (Miro), Didem İnselel (Verda), Ogün Kaptanoğlu (Harun), Ülkü Hilal Çiftçi (Gülce), Doğan Karakaş (Rüzgar), Nazlı Çetin (Sera) gibi başarılı isimleri buluşturan, Kanal D'nin sevilen dizisi 'Dönence' nefes kesen bir bölümle ekrana ekrana geldi.

Dönence'nin yeni bölümünde;

Özgür kardeşi Rüzgar’ın evi yaktığını öğrenince tutanağı tutan yetkiliye inanmadı.

Her şeyi tek tek anlatmasını isteyen Özgür yangının çıkış nedeninin detaylarını araştırmaya başladı.

RÜZGAR'A BÜYÜK SUÇLAMA - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İntiharın eşiğinden dönen Gülce ise kendini dışarıya kapattı. Suskunluğa bürünen ve yemek yemeyen Gülce’ye ailesi destek olmaya çalıştı.

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Kızının çantasını kimin çaldığını araştırmaya başlayan Cem okula gitti.

Oğlu Ata’nın bakıcısını izine yollayan Harun yeni planlar yapmaya başladı.

Alican kız arkadaşı Gülce’yi ziyarete gitti. Okulda yaşananların ardından zor günler geçiren Gülce’ye yeni çanta hediye eden Alican, sevgilisine destek olmaya çalıştı.

Cem kızının sınıf arkadaşlarıyla bir araya geldi. Gülce’nin çantasını bulmak için her yolu deneyen Cem, öğrencilerden beklediği cevabı alamadı. Çaresiz kalan Cem kamera kayıtlarını izlemek için müdürden izin istedi. Görüntüleri izleyen Cem çantanın çöpe atıldığını öğrendi. Çöp toplama merkezine gidip çantayı aramaya başladı.

Özgür, Fatma Baba’dan ailesini kaybettiği yangınla ilgili bilgiler aldı.

Biz gittiğimizde Rüzgar kümesin oradaydı. Elinde de bir kutu vardı.

Babasıyla kavga ettikten sonra İzmir’e yerleşen Emir, Gece’yi arayıp veda etmek istedi. Gece’ye ilgi göstermeye devam eden Emir, Özgür’ü kötüledi.

Yangından geriye kalan eşyalara bakan Özgür kardeşinin kutusunu buldu. İçinde kibrit çöplerini gören Özgür ne yapacağını bilemedi.

Rüzgar, arkadaşı Gülce’yi görmek isteyince Berkay, onu Verda’ya bıraktı. Harun da oğlu Ata’yı ‘bakıcısı izine çıktı’ bahanesiyle Verda’nın yanına götürdü. Ayak üstü sohbet eden ikili Gülce hakkında konuştu. Harun, Gülce’nin çantasının çöpe atıldığını öğrendi.

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Evine dönen Cem, Harun’un oğlu Ata’nın evlerinde olduğunu öğrendi. Cem eşine Ata’nın kalmasında bir sakınca olmadığını söyledi.

ÖZGÜR'ÜN AİLESİNİ HARUN MU ÖLDÜRTTÜ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yelken kulübüne giden Özgür, Harun ile karşılaştı. Harun, Özgür’e ‘neler öğrendin’ diye sordu.

Ustalar doğru söylüyormuş. Elektrik kaçağından çıkmamış yangın, kardeşim Rüzgar yakmış!

Duyduklarından sonra kardeşine kızgın olan Özgür, Rüzgar’a ters davranmaya başladı.

Üniversite kaydı için İstanbul’a giden Gece, arkadaşı Sera’dan aldığı telefonla büyük şaşkınlık yaşadı. Sera yurtdışında eğitim alacağını ve Londra’ya gittiğini Gece’ye söyledi.

Cem, Ata’nın çizdiği aile resmini eşine gösterdi. Harun’un çocuğunu kullandığını söyleyen Cem, ‘bu adam psikopat, sana yakın olmak için oğlunu kullanıyor’ sözleriyle eşini uyardı. Verda ise Cem’i paranoyaklık ile suçlayıp tersledi.

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ÖZ KARDEŞİM ANNE VE BABAMIN KATİLİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yemek yaparken, ocağı yakamayan Özgür, kardeşinin ‘kibritle yakarız’ sözlerine ‘anne babamı yaktığın gibi mi’ şeklinde cevap verdi. Kardeşine öfkelenen Özgür zor anlar yaşadı. Abi kardeşin arasında geçenler duygusal anlara sahne oldu.

Kardeşine bağırdığı için büyük pişmanlık yaşayan Özgür, Rüzgar’ın yanına gitmek istedi. Abisi bağırınca korkan Rüzgar yanan evlerine gidip, kümese girdi.

Harun kirli işlerinde Emir’i kullanmaya başladı. Tarihi eserleri Özgür’ün evinin bahçesine gömmesini söyleyen Harun, Emir’i ‘işini düzgün yap’ sözleriyle uyardı.

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Harun’dan aldığı tarihi eserleri Özgür’ün ailesine ait eve gömmeye giden Emir, Rüzgar’ı fark etmedi.

Kardeşini arayan Özgür, Olgun Ailesi’nden yardım istedi. Günler sonra konuşan Gülce, Rüzgar’ın kümese gittiğini söyledi.

Cem ve Özgür yanan eve gitti. Evin iç kısmından ses geldiğini duyan Cem, içeri girdi Özgür ise kümese yöneldi. Cem, Miro ile karşılaşacakken Özgür, Rüzgar’ı buldu. Abisinden kaçan Rüzgar, Cem’e sığındı.

Verilen emiri yerine getiren Miro, Harun’la buluşup para aldı.

SEN BANA AİTSİN - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Okula kayıt yaptırmaya giden Gece, otel çıkışı karşısında Özgür’ü görünce ne yapacağını bilemedi. ‘Benim sana ihtiyacım var Gece’ sözleriyle arkadaşından yardım isteyen Özgür, ‘beni sana ihtiyacım yok’ cevabını aldı.

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Özgür ise ‘Sen bana aşıksın, şehir de değiştirsen bu değişmeyecek. Sen kaçsan da artık ben peşini bırakmayacağım’ itirafıyla aşkını ilan etti.

Duydukları karşısında ne diyeceğini bilemeyen Gece sessiz kaldı.

Tadilat için Özgür’ün evine giden ustalar bahçede tarihi eser buldu. Jandarma ekipleri, Özgür’ün ailesine ait evi korumaya aldı.

Gülce’nin çantasını çöpe atan arkadaşı Alya, Olgun Ailesi ve Gülce’den özür diledi. Gülce de arkadaşlarına okula geri döneceğini söyledi.

Özgür ve Gece, Rüzgar’ın doktorunun yanına gitti. Doktorun ‘otizmli bireyler yaptıklarını saklamazlar, bir hata yaptılarsa kesinlikle söylerler’ açıklaması Özgür’ü umutlandırdı.

Cem, Özgür’e ailesinin evinde tarihi eserler bulunduğunu söyledi. Harun’dan para isteyen Selman karşılık alamayınca çılgına döndü. Öfkeyle sörf kulübüne giden Selman, Harun’u beklemeye başladı.

Bakıcısı olmadığı için Olgun Ailesi’nde kalan Ata, çizdiği fotoğrafın yırtılıp, çöpe atıldığını görünce sinir krizi geçirdi. Ata’yı güçlükle sakinleştiren Verda, vicdan azabı çekti.

Eşi ile sorunlar yaşayan Verda, Cem’e tepki gösterdi. Üst üste eşinin gözünde zor duruma düşen Cem ne yapacağını bilemedi. Gece ile Özgür, İzmir’e geri döndü. Okula kayıt yaptırmaktan vazgeçen Gece aldığı kararı ailesiyle paylaştı.

Özgür kardeşi Rüzgar’dan özür diledi. Rüzgar da abisini affetti. Abi kardeş eski günlerdeki gibi eğlenceli anlar yaşadı.

Verda’nın etrafında dolanmaya devam eden Harun, Gülce’nin çantasına Cem’den önce ulaştı. ‘Çantayı yurt dışından getirttim’ diyen Harun planını uygulamaya koydu.

CEM, HARUN'A YUMRUK ATTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Harun’u eve davet eden Verda, Ata’nın atak geçirdiğini söyledi. Harun ve Cem arasında tansiyon yükseldi. Cem, sinirlenip Harun’a yumruk attı. Yaşanan kavganın ardından Verda, evi terk etmek kararı aldı.

Ben artık dayanamıyorum, bittim tükendim.

Eşinin aldığı karara karşı çıkan Cem, ‘Sen kal evden ben giderim. Kızlara da iş için gittiğimi söyle’ sözleriyle evden ayrıldı.

RÜZGAR, SELMAN'I HATIRLADI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Özgür ve Rüzgar sörf kulübüne gitti. Özgür telefonla konuşurken Rüzgar, Selman’ı gördü.

Selman’ın ayağındaki ejderha dövmesini gören Rüzgar, yangın gününü hatırlayıp kriz geçirdi.

Hemen kardeşinin yanına gelen Özgür, ne olduğunu anlamaya çalıştı. Rüzgar’ın ‘ejderhalı bacağı burada gördüm, anne ve babayı o yaktı’ sözleri Özgür’ün kafasını karıştırdı. Sörf kulübünde çalışan eğitmen Özgür'e Selman'dan bahsetti.

Harun’u arayan Özgür, ‘Rüzgar masum evi yakan Rüzgar değil. Evi yakan Selman’ sözleriyle Selman’ın kim olduğunu sordu.

Harun, Selman hakkında bilgi verdi;

Selman babanı da beni de kaçakçılık yapmamız için zorladı. Demek kabul etmeyince de evi yaktı.

BERKAY VE RÜZGAR ALEVLERİN ARASINDA KALDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Harun, Selman’la buluşup ‘Senden bir ev daha yakmanı istiyorum. Özgür’ün kulübesinin yanmasını istiyorum’ dedi.

Harun'un anlattıklarından sonra Özgür, Selman’ın peşine düşmeye karar verdi. Gece’yi yanına çağıran Özgür, olanları anlattı.

Berkay, Özgür’ü ziyarete gitti. Selman’ın peşine düşen Özgür, kardeşini Berkay’a emanet edip, Gece ile kulübeden ayrıldı.

Evi yakmak için kulübeye gelen Selman, Berkay ve Rüzgar’ın oradan ayrılmasını bekledi. Kulübeden çıkan ikili üşüyünce kıyafet almak için geri döndü. Selman da kulübeye giren Berkay ve Rüzgar’ı görmedi.

Harun’un verdiği emiri gerçekleştiren Selman kulübeyi ateşe verdi. Berkay ve Rüzgar yangının ortasında kaldı.