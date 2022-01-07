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Berkay Ateş: Yakışıklılık şart değil

#Berkay Ateş#Sadakatsiz#Re Touch Mag Men
Berkay Ateş: Yakışıklılık şart değil

“Sadakatsiz” dizisinin Aras’ı Berkay Ateş, “Oyuncu yakışıklı olmalı” algısının artık geçmişte kaldığını söyledi: “Seyirci için önemli olan artık hikâyeler ve oyunculuklar.”

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KANAL D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”e ikinci sezonda ‘Aras’ karakteriyle dahil olan Berkay Ateş, Re Touch Mag Men dergisinin yeni sayısına konuştu. Başarılı oyuncu, diziye katılma sürecini şöyle anlattı: “Aslında çok hızlı bir süreç oldu. Bu sezon için gelen başka teklifler vardı. Hatta belki bir süre televizyonda yer almayabilirim diyordum. Fakat Aras karakterindeki hafızasını kaybetme ve hayatını keşfetme hali, bir de yönetmenim Neslihan Yeşilyurt ile çalışma ihtimali beni çok heyecanlandırdı.
Kısa bir sürede anlaşmaya vardık.”

ÖNEMLİ OLAN OYUNCULUK

Ateş, “Oyuncu olmayı neden istemiştin?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Kendimi merak ettiğim, içimi keşfettiğim, bir soru sorabildiğim, insanı anlama ihtimalini bulabildiğim ve bir şeyler anlatabilme eylemine geçebildiğim için sanırım.” Ünlü oyuncuya röportajında ayrıca “Bir oyuncu yakışıklı olmak zorunda mıdır? Bu kavram artık tarihe mi karıştı, kırıldı mı?” sorusu yöneltildi. “Bence kırıldı” diye yanıt veren Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Seyirci için önemli olan, artık hikâyeler ve oyunculuklar.”

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Berkay Ateş: Yakışıklılık şart değil

Cansu Dere dizide ‘Asya’ karakterini canlandırıyor. Berkay Ateş de ona âşık olan ‘Aras’ı oynuyor.

BÜYÜK BİR KİTLE TAKİP EDİYOR

Berkay Ateş, “Sadakatsiz” dizisinin ekibine sonradan dahil olmasına rağmen adaptasyon konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadığını söyledi. “Hiç yabancılık çekmedim. Birçok oyuncu daha önce tanıdığım ve çalıştığım arkadaşlarımdı. Sanki başından beri dizideymişim gibi hissediyorum hatta” diyen oyuncu, dizinin yakaladığı başarı hakkında da şu yorumu yaptı: “Gerçekten çok büyük bir kitle var ‘Sadakatsiz’i takip eden. Bunun sebebi bence hikâyenin anlatılış biçimi ve cesareti diyebilirim.”

 

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#Berkay Ateş#Sadakatsiz#Re Touch Mag Men

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