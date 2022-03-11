Berkan Şal kimdir? Berkan Şal Yalnız Kurt'a konuk oluyor... Nazar karakteri merak konusu oldu

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Berkan Şal, 6 Mayıs 1970 tarihinde dünyaya geldi. 21 yaşına kadar çeşitli işlerle uğraştı daha sonra Altındağ Belediyesi'nin tiyatro kursları ile oyunculukla tanıştı. Hayatına çeşitli mekânlarda ses yönetmeni, DJ ve işletmeci olarak olarak devam ederken, yolları Erdal Beşikçioğlu ile kesişti ve Erdal Beşikçioğlu'nun ısrarıyla bir tiyatro oyunuyla oyunculuğa geri döndü. Ankara'da doğup büyüdüğü ve Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinin de Ankara odaklı bir dizi olması sebebiyle teklif aldı ve profesyonel oyunculuk kariyeri bu dizide "Akbaba" karakteri ile başladı.