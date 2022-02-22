Bergen'e Saygı albümü geliyor! 'Bergen'e Saygı' albümünde kimler olacak?

Acıların kadını olarak bilinen arabeskin önemli ismi Bergen'in hayat hikayesi beyaz perdede izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bergen filmi ile birlikte bir de Bergen'e Saygı adında bir de albüm çıkacak. İşte Bergen'e Saygı albümünde yer alacak ünlü sanatçılar ve şarkılar...
BERGEN'E SAYGI ALBÜMÜNDE KİMLER OLACAK?
Son yılların popüler ismi Derya Uluğ, "Canım Dediklerim" adlı Bergen parçasını seslendireceği müjdesini verirken, albümde Melek Mosso, Ceylan Ertem, Gülşen gibi ünlü isimlerin de yer alacağı söyleniyor. 'Bergen'e Saygı'albümünün Şubat ayı sonunda film vizyona girmeden hemen önce çıkması bekleniyor.
EN SEVİLEN BERGEN ŞARKILARI
Sen Affetsen
Acıların Kadını
Canım Dediklerim
Benim İçin Üzülme
Kurtar Yarab
Onu Da Yak Tanrım
Sevgilim Ol
Yazık Oldu
Elimde Fotoğrafın
Seni Kalbimden Kovdum
Kullar Affetmez
Garibin Çilesi Mezarda Biter
Sevgimin Bedeli
Bulamazsın Benim Gibi Seveni
Geleceksen Bugün Gel