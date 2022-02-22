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Bergen'e Saygı albümü geliyor! 'Bergen'e Saygı' albümünde kimler olacak?

#Bergen#Bergen'e Saygı Albümü#Bergen Şarkıları
Bergene Saygı albümü geliyor Bergene Saygı albümünde kimler olacak

Arabesk müziğine şarkıları ve yaşam hikayesiyle iz bırakan Bergen'in filmiyle birlikte şarkıları da sevenleriyle buluşuyor. 4 Mart'ta vizyona girmesi beklenen Bergen filmi ile birlikte Bergen'e Saygı albümü de gündeme geldi. Peki, Bergen'e Saygı albümünde kimler olacak? İşte o isimler ve seslendireceği Bergen şarkıları...

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Acıların kadını olarak bilinen arabeskin önemli ismi Bergen'in hayat hikayesi beyaz perdede izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bergen filmi ile birlikte bir de Bergen'e Saygı adında bir de albüm çıkacak. İşte Bergen'e Saygı albümünde yer alacak ünlü sanatçılar ve şarkılar...

BERGEN'E SAYGI ALBÜMÜNDE KİMLER OLACAK?

Son yılların popüler ismi Derya Uluğ, "Canım Dediklerim" adlı Bergen parçasını seslendireceği müjdesini verirken, albümde Melek Mosso, Ceylan Ertem, Gülşen gibi ünlü isimlerin de yer alacağı söyleniyor. 'Bergen'e Saygı'albümünün Şubat ayı sonunda film vizyona girmeden hemen önce çıkması bekleniyor.

EN SEVİLEN BERGEN ŞARKILARI

Sen Affetsen

Acıların Kadını

Canım Dediklerim

Benim İçin Üzülme

Kurtar Yarab

Onu Da Yak Tanrım

Sevgilim Ol

Yazık Oldu

Elimde Fotoğrafın

Seni Kalbimden Kovdum

Kullar Affetmez

Garibin Çilesi Mezarda Biter

Sevgimin Bedeli

Bulamazsın Benim Gibi Seveni

Geleceksen Bugün Gel

 

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#Bergen#Bergen'e Saygı Albümü#Bergen Şarkıları

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