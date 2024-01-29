Berdan Mardini: Yılmaz Abi’yi çok seviyoruz

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Önceki gün Bahçeşehir’deki Ayna adlı mekânda sahneye çıkan Berdan Mardini, gecede muhabirlerle bir araya geldi. “İnci Taneleri”ni çok beğendiğini dile getiren şarkıcı, Yılmaz Erdoğan’a övgüler yağdırdı: “Yılmaz Abi’yi çok seviyorum, çok başarılı. Hakikaten çok güzel durmuş hikâyenin arkasında. Dizinin bundan sonraki bölümlerini kaçırmak imkânsız.”

Erkal Sonel’in “Gemileri Yakarım” şarkısının “İnci Taneleri”yle dikkat çektiğini de dile getiren Mardini, pavyon sahneleri hakkında da şu yorumu yaptı: “Benim için öncelikle bir şarkının bu diziyle gün yüzüne çıkması önemli. Böyle bir kültür Türkiye’de var. Yılmaz Erdoğan hayatın gerçeklerini kaleme alıp seyirciye aksettirmiş.”