×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Berdan Mardini: Yılmaz Abi’yi çok seviyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Berdan Mardini#İnci Taneleri#Kanal D
Berdan Mardini: Yılmaz Abi’yi çok seviyoruz
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2024 08:54

Berdan Mardini, Kanal D’nin ilk bölümüyle reyting rekoru kıran yeni dizisi “İnci Taneleri”ni çok beğendiğini söyledi: “Yılmaz Abi çok güzel durmuş hikâyenin arkasında.”

Haberin Devamı

Önceki gün Bahçeşehir’deki Ayna adlı mekânda sahneye çıkan Berdan Mardini, gecede muhabirlerle bir araya geldi. “İnci Taneleri”ni çok beğendiğini dile getiren şarkıcı, Yılmaz Erdoğan’a övgüler yağdırdı: “Yılmaz Abi’yi çok seviyorum, çok başarılı. Hakikaten çok güzel durmuş hikâyenin arkasında. Dizinin bundan sonraki bölümlerini kaçırmak imkânsız.”

Berdan Mardini: Yılmaz Abi’yi çok seviyoruz



ŞARKI DİZİYLE GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Erkal Sonel’in “Gemileri Yakarım” şarkısının “İnci Taneleri”yle dikkat çektiğini de dile getiren Mardini, pavyon sahneleri hakkında da şu yorumu yaptı: “Benim için öncelikle bir şarkının bu diziyle gün yüzüne çıkması önemli. Böyle bir kültür Türkiye’de var. Yılmaz Erdoğan hayatın gerçeklerini kaleme alıp seyirciye aksettirmiş.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Berdan Mardini#İnci Taneleri#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!