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Berat Efe Parlar: Tüm küçük kardeşlerimi filmimize bekliyoruz

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#Berat Efe Parlar#Afacanlar Kampta#Enes Ateş
Berat Efe Parlar: Tüm küçük kardeşlerimi filmimize bekliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 09:28

Afacanlar serisinin ikinci filmi “Afacanlar Kampta”, 19 Ocak’ta beyazperdede hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Enes Ateş’in yönetmenliğini yaptığı filmde başrolü Berat Efe Parlar üstlendi. Parlar, Şile ormanlarında özel olarak kurulan platoda oluşturulan kamp alanında çekilen “Afacanlar Kampta”nın vizyonuna sayılı günler kala yaşadığı heyecanı anlattı.

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Afacanlar” serisinin ikinci filminde macera devam ediyor. TRT ortak yapımı “Afacanlar Kampta”, 19 Ocak’ta vizyona girecek. Film, yaz kampındaki Emirhan ve afacanların başlarından geçen keyifli macerayı beyazperdeye taşıyacak.

Emirhan karakteriyle afacanların abisini canlandıran Berat Efe Parlar, filmin çekimleri için Şile ormanlarında kurulan özel platoda yaşadığı heyecanı şu sözlerle anlattı:

“Dostluk, arkadaşlık ve dayanışmanın önemini vurgulayan; birlik olunca üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmayacağını anlatan; çocuklar kadar ailelerin de severek izleyeceği, birlikte hoş vakit geçirecekleri macera dolu bir film çektik. Eminim siz de seyrederken çok eğleneceksiniz. Tüm küçük kardeşlerimi ve ailelerini filmimize bekliyoruz.”

Berat Efe Parlar: Tüm küçük kardeşlerimi filmimize bekliyoruz

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Çok eğlenceli ve keyifli bir film

Afacanların ablası Sedef olarak filmde yer alan İrem Tokat, “Yaşadığı kasabayı çok benimsemiş, sorumluluk bilinci yüksek, gelecek hedefleri olan ve çok iyi bir abla olduğuna inandığım bir karakteri canlandırdım. Çok eğlenceli ve keyifli bir film oldu” dedi.

Berat Efe Parlar: Tüm küçük kardeşlerimi filmimize bekliyoruz

Benim için her zaman özel bir yerde duracak

Yönetmen Enes Ateş, “Afacanlar Kampta” filmi için şunları söyledi: “Bir grup çocuk bir yaz kampına gider ve başlarına türlü maceralar gelir... Böyle bir hikâyeyi anlatırken modern sinemanın tüm imkanlarını kullanmak ve 1950’lerin, 60’ların kamp ve macera filmlerine göndermeler yaparak vintage bir atmosfer kurmanın lezzetini eminim bundan uzun yıllar sonra bile unutmayacağım. Hikayemizin ana kahramanı Emirhan bu kez büyümüş, dedesinin yaz kampının başına geçmiştir. Oradaki çocuklar ise yeni maceranın yeni kahramanları olacaktır. İlk filme nazaran oldukça kalabalık bir kadro ile çektiğimiz Afacanlar Kampta, benim için her zaman çok özel bir yerde duracak ve umarım sinema sanatının bizi cezbeden büyülü dünyasında, fazla yapılmayan bu değerli türde kendine bir yer edinecektir.”

 

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#Berat Efe Parlar#Afacanlar Kampta#Enes Ateş

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