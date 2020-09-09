Benim Tatlı Yalanım dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Benim Tatlı Yalanım oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

İlk olarak 2019 Yılının ortalarında yayınlanmış olan Benim Tatlı Yalanım dizisi, konusu itibari ile hem eğlence hem de hüzünlü olayları ele almıştır. Ünlü oyuncu kadrosu ile birlikte gösterime giren dizi, aynı zamanda aile dizilerindendir.

Benim Tatlı Yalanım Dizisinin Konusu Nedir?

Dizinin başrol karakterinde 3 isim bulunuyor. Nejat Yılmaz, Suna Doğan ve Kayra Yılmaz adlı başrol karakterleri arasında geçen olaylar dizide fazlasıyla ele alınmış. Kayra adındaki küçük kız çocuk sahibi olan Nejat Yılmaz adlı karakter, kız çocuğunu küçüklükten itibaren tek başına yetiştirmiş. Kayra’nın annesi olan Aylin, eşi ve kızını daha bebekken terk etmiştir. Bu durumu kızından saklayan Nejat, kızı üzülmesin diye yıllarca annesinin Afrika’da işi olduğunu ve önemli bir çalışan olduğu yalanlarını söylemiştir

Kızı üzülmesin diye yıllarca annesinin ağzından kızına yalan mektuplar yazmış olan Nejat, son zamanlarda bu yalanları açıklamak zorunda kalacağı günlere gelmiştir. Kayra 6 yaşına geldiğinde doğum gününde annesinin yanına gelmesini ister ve olaylar bu noktada gelişir. Nejat, terk eden eşine ulaşır ve kızının doğum gününde yanına gelmesini istediğini söyler. Ancak olumsuz yanıt alır ve ne yapacağını düşünmeye başlar. Tam o sırada Suna Doğan ile yolları kesişen Nejat, Suna’nın Kayra’nın annesi olduğu yalanını söylemesini ister. Bu yalana ortak olan Suna, daha sonra olayların içerisinde kendisini bulur ve Nejat ile birlikte aralarında yeni bir aşk doğar.

Benim Tatlı Yalanım Kaç Bölüm ve Sezon?

Star TV’de yayınlanmış olan Benim Tatlı Yalanım dizisi toplamda 1 sezon sürmüştür. Dizinin toplam bölüm sayısı ise 28 olarak görülmekte. 28 Bölümün ardından dizi ani bir kararla ekranlara erken veda etmiş.

Benim Tatlı Yalanım Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Benim Tatlı Yalanım dizisinin başrol oyuncu koltuğunda 3 isim bulunuyor. Furkan Palalı (Nejat Yılmaz), Aslı Bekiroğlu (Suna Doğan) ve Lavinya Ünlüer (Kayra Yılmaz) adlı karakterleri canlandırmış. Benim Tatlı Yalanım Dizisinin diğer oyuncu kadrosu ve karakter isimleri ise şu şekilde:

- Ahmet Saraçoğlu: Şevket Doğan

- Aslı İnandık: Saniye Doğan

- Sadi Celil Cengiz: Rafet Doğan

- Ali Yoğurtçuoğlu: Serkan Demir

- Seda Türkmen: Burcu Eren

Benim Tatlı Yalanım Yönetmeni Kimdir?

Dizinin yönetmenlik koltuğundaki isim Barış Erçetin’dir.

Benim Tatlı Yalanım Yapımcısı Kimdir?

Dizinin yapımcılığını üstlenen O3 Medya’dır. Uygulayıcı yapımcı Şevket Pamir, İdari yapımcı ise Cengiz Çağatay olarak görülmektedir. Dizinin yapım ekibindeki isimler ise şöyle:

- Ali Rıza Görmez

- Zafer Kosovalı

- İlyas Yeryakmaz

- Gencay Kant

- Caner Gürbüz

- Semih Aslan

Benim Tatlı Yalanım Senaristi Kimdir?

- Pınar Ordu