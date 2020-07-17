Benim Adım Feridun filminin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Çağan Irmak'ın Mahir Ünsal Eriş'in aynı adlı eserinden sinemaya uyarladığı film, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun canlandırdığı ve uzun süreli ilişkisi yeni bitmiş olan Ersan adındaki bir gencin, tesadüfi olarak gittiği bir düğünde başka birine benzetilmesi sonucu gelişen olayları konu ediniyor. İşte, Benim Adım Feridun filmi hakkında tüm ayrıntılar...

Güldürürken ağlatan, ağlatırken de güldürmeyi başaran komedi türündeki filmin başrollerini Halil Sezai Paracıkoğlu, Büşra Pekin ve Özge Borak paylaştı.

Halil Sezai'nin "Ersan", Büşra Pekin'in ise "Hayal" karakterini canlandırdığı filmin konusu şöyle:

"Kendini uzun süreli, kazanılmış bir ilişkinin rahatlığına bırakmış olan Ersan, sevgilisi Ayla tarafından terk edilir. Birkaç haftalık geri kazanma çabası sonuç vermeyince bu ayrılığı kabullenmeye ve yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu düşünen Ersan, Erdek'teki çocukluk evine gider. Erdek sahiline yakın bir düğün salonundan gelen sesler üzerine girdiği düğünde, damadın babası onu yıllar önce küsüp Almanya'ya yerleşen kardeşinin oğlu Feridun sanır. Hayatındaki tualde ayrılık acısının resminin çizildiğini sanan Ersan, kendi mutluluğunu düğünde bulacaktır."

Yaklaşık iki saat süren filmde ayrıca Tarık Pabuçcuoğlu, Güngör Bayrak, Cem Kurtoğlu, Ayşe Tunaboylu, Defne Yalnız ve Kadriye Kenter de rol aldı.