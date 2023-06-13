Şekip Taşpınar geçtiğimiz günlerde alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan oyuncu, Muğla Sıtkı Koçman Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.Benim canım sevgilim 🤍Hadi artık bak kaç gün oldu sesini duyamıyorum 😞 Beni ve çocuklarımızı daha fazla bekletme 🙏🏻Biz olmadan her şey eksik 😞Sen çok güçlüsün ben bunu biliyorum, o kadar çok seviliyorsun ki tanıdığın tanımadığın tüm insanlar san a tüm güzel enerjilerini ve dualarını yolluyorlar 🙏🏻Minik, Pıtı, Kömür, Beşiktaş, Balım, Asi, Beyak, Coci, Müdür, Tostos ve bu çok küçük ve çok zayıf bu ölür benim bunu yaşatmam lazım diye aldığın benim onun adını cino koyduğum çocuklarımız hepimiz evde seni bekliyoruz. Senin o güzel şefkatin, merhamet dolu yüreğinden bizi mahrum bırakma sevgilimmmm 🙏🏻🤍Hadi uyan ‘Haziranda Ölmek Zor’Seni çok seviyorum 🤍 seni çok seviyoruz 🤍
Doktorlar yoğun bakımdaki Şekip aşpınar'ı bugün uyandırmaya çalışacak. Oyuncunun eşi Berna Özdemir Taşpınar, duygusal bir mesaj yayınladı: