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Beni ve çocuklarımızı daha fazla bekletme!

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#Şekip Taşpınar#Kurtlar Vadisi Pusu#Berna Özdemir
Beni ve çocuklarımızı daha fazla bekletme
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 13:07

"Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza", "Kanunsuz Topraklar" gibi birçok projede rol alan 54 yaşındaki Şekip Taşpınar, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

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Şekip Taşpınar geçtiğimiz günlerde alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan oyuncu, Muğla Sıtkı Koçman Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.
Doktorlar yoğun bakımdaki Şekip aşpınar'ı bugün uyandırmaya çalışacak. Oyuncunun eşi Berna Özdemir Taşpınar, duygusal bir mesaj yayınladı:

Beni ve çocuklarımızı daha fazla bekletme


Benim canım sevgilim 🤍
Hadi artık bak kaç gün oldu sesini duyamıyorum 😞 Beni ve çocuklarımızı daha fazla bekletme 🙏🏻
Biz olmadan her şey eksik 😞
Sen çok güçlüsün ben bunu biliyorum, o kadar çok seviliyorsun ki tanıdığın tanımadığın tüm insanlar san a tüm güzel enerjilerini ve dualarını yolluyorlar 🙏🏻
Minik, Pıtı, Kömür, Beşiktaş, Balım, Asi, Beyak, Coci, Müdür, Tostos ve bu çok küçük ve çok zayıf bu ölür benim bunu yaşatmam lazım diye aldığın benim onun adını cino koyduğum çocuklarımız hepimiz evde seni bekliyoruz. Senin o güzel şefkatin, merhamet dolu yüreğinden bizi mahrum bırakma sevgilimmmm 🙏🏻🤍
Hadi uyan ‘Haziranda Ölmek Zor’
Seni çok seviyorum 🤍 seni çok seviyoruz 🤍

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Beni ve çocuklarımızı daha fazla bekletme

 

 

 

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#Şekip Taşpınar#Kurtlar Vadisi Pusu#Berna Özdemir

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