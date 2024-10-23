×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Beni Satan Casus filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeniden ekranlarda!

Güncelleme Tarihi:

#Beni Satan Casus#Beni Satan Casus Konusu#Beni Satan Casus Oyuncuları
Beni Satan Casus filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Yeniden ekranlarda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 18:58

Beni Satan Casus filmi yeniden ekranlara geliyor. 2018 yılında vizyona giren yapımın yönetmen koltuğunda Susanna Fogel oturuyor, senaryosu ise David Iserson ve Susanna Fogel tarafından kaleme alındı. Peki Beni Satan Casus filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Haberin Devamı

Orijinal adı The Spy Who Dumped Me olan Beni Satan Casus filmi bu akşam izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Mila Kunis , Kate McKinnon , Justin Theroux , Sam Heughan , Hasan Minhaj ve Gillian Anderson gibi isimlerin yer aldığı yapımın çekimleri Amsterdam ve Budapeşte'de çekildi. İşte, Beni Satan Casus oyuncuları ve konusu...

BENİ SATAN CASUS FİLMİ KONUSU

30'lu yaşlarında olan Audrey ve Morgan birbirinin en iyi arkadaşıdır. Yakın arkadaşların yaşadıkları sakin hayat, Audrey'in eski sevgilisinin bir anda çıkagelmesiyle alt üst olur çünkü adamın peşinde suikastçılar vardır. Eski sevgilisinin bir ajan olduğunu öğrenen Audrey ona yardım etmeye karar verir. Morgan ise en yakın arkadaşını yalnız bırakmaz. Peşindeki suikastçılardan kaçan üçlü tüm dünyayı kurtaracak olan bir maceraya atılır.

Haberin Devamı

BENİ SATAN CASUS OYUNCULARI

Mila Kunis
Kate McKinnon
Sam Heughan,
Justin Theroux
Gillian Anderson
Duffer rolünde
Ivanna Sakhno
Fred Melamed
Arnie Freeman
Lolly Adefope
Kev Adams
Olafur Darri

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beni Satan Casus#Beni Satan Casus Konusu#Beni Satan Casus Oyuncuları

BAKMADAN GEÇME!