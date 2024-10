Beni Satan Casus filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeniden ekranlarda!

Haberin Devamı

Orijinal adı The Spy Who Dumped Me olan Beni Satan Casus filmi bu akşam izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Mila Kunis , Kate McKinnon , Justin Theroux , Sam Heughan , Hasan Minhaj ve Gillian Anderson gibi isimlerin yer aldığı yapımın çekimleri Amsterdam ve Budapeşte'de çekildi. İşte, Beni Satan Casus oyuncuları ve konusu...

BENİ SATAN CASUS FİLMİ KONUSU

30'lu yaşlarında olan Audrey ve Morgan birbirinin en iyi arkadaşıdır. Yakın arkadaşların yaşadıkları sakin hayat, Audrey'in eski sevgilisinin bir anda çıkagelmesiyle alt üst olur çünkü adamın peşinde suikastçılar vardır. Eski sevgilisinin bir ajan olduğunu öğrenen Audrey ona yardım etmeye karar verir. Morgan ise en yakın arkadaşını yalnız bırakmaz. Peşindeki suikastçılardan kaçan üçlü tüm dünyayı kurtaracak olan bir maceraya atılır.

BENİ SATAN CASUS OYUNCULARI

Mila Kunis

Kate McKinnon

Sam Heughan,

Justin Theroux

Gillian Anderson

Duffer rolünde

Ivanna Sakhno

Fred Melamed

Arnie Freeman

Lolly Adefope

Kev Adams

Olafur Darri