Beni Satan Casus filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeniden ekranlarda!

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Orijinal adı The Spy Who Dumped Me olan Beni Satan Casus filmi bu akşam izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Mila Kunis , Kate McKinnon , Justin Theroux , Sam Heughan , Hasan Minhaj ve Gillian Anderson gibi isimlerin yer aldığı yapımın çekimleri Amsterdam ve Budapeşte'de çekildi. İşte, Beni Satan Casus oyuncuları ve konusu...
BENİ SATAN CASUS FİLMİ KONUSU
30'lu yaşlarında olan Audrey ve Morgan birbirinin en iyi arkadaşıdır. Yakın arkadaşların yaşadıkları sakin hayat, Audrey'in eski sevgilisinin bir anda çıkagelmesiyle alt üst olur çünkü adamın peşinde suikastçılar vardır. Eski sevgilisinin bir ajan olduğunu öğrenen Audrey ona yardım etmeye karar verir. Morgan ise en yakın arkadaşını yalnız bırakmaz. Peşindeki suikastçılardan kaçan üçlü tüm dünyayı kurtaracak olan bir maceraya atılır.
BENİ SATAN CASUS OYUNCULARI
Mila Kunis
Kate McKinnon
Sam Heughan,
Justin Theroux
Gillian Anderson
Duffer rolünde
Ivanna Sakhno
Fred Melamed
Arnie Freeman
Lolly Adefope
Kev Adams
Olafur Darri