Ben Cemre’nin babasıyım!

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Mustafa ve Figen'in yolları ayrılıyor mu?

Mustafa, Figen'e daha fazla saklanarak yaşamak istemediğini, bu yüzden uzaklara gideceğini söyler. Macide, Cemre'yi ve Sinan'ı ameliyat için hastaneye götürür. Bu durumu öğrenen Mustafa çok sinirlenir. Figen ise Mustafa'ya Sinan'ın hasta olduğunu ve Cemre'nin organ nakli için hastaneye götürüldüğünü söyler. Mustafa duydukları karşısında kimliğini daha fazla saklayamaz ve Harun Rona'nın boğazına yapışır, Cemre'nin babası olduğunu söyler.

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı Dilek Taşı’nın oyuncu kadrosunda Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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