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Ben Cemre’nin babasıyım!

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#Dilek Taşı#Dilek Taşı Kanal D#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 12:46

Kanal D’nin yeni sezonda ilgiyle izlenen dizisi Dilek Taşı, çarşamba akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek. Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizinin yayınlanacak yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

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Mustafa ve Figen'in yolları ayrılıyor mu?

Mustafa, Figen'e daha fazla saklanarak yaşamak istemediğini, bu yüzden uzaklara gideceğini söyler. Macide, Cemre'yi ve Sinan'ı ameliyat için hastaneye götürür. Bu durumu öğrenen Mustafa çok sinirlenir. Figen ise Mustafa'ya Sinan'ın hasta olduğunu ve Cemre'nin organ nakli için hastaneye götürüldüğünü söyler. Mustafa duydukları karşısında kimliğini daha fazla saklayamaz ve Harun Rona'nın boğazına yapışır, Cemre'nin babası olduğunu söyler.

Ben Cemre’nin babasıyım

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı Dilek Taşı’nın oyuncu kadrosunda Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

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Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

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#Dilek Taşı#Dilek Taşı Kanal D#Kanal D

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