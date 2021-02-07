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Televizyon
Haber Giriş: 07.02.2021 - 08:53 | Son Güncelleme:

Behzat Uygur: Babamla hasta yatağında bile ‘siz’li konuştuk

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Behzat Uygur: Babamla hasta yatağında bile ‘siz’li konuştuk
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Hülya Koçyiğit, “Film Gibi Hayatlar” programında Behzat Uygur’u ağırladı.

Oyuncu, annesi Necla Uygur ve babası Nejat Uygur’la hep “sizli-bizli” konuştuklarını söyledi: “Babam da annem de bize hiç ‘Büyüklerinizle sizli-bizli konuşacaksınız’ demedi. Onlar nasıl davranıyorsa biz de öyle davranmaya çalıştık. Babam büyükleriyle ve meslektaşlarıyla hep ‘siz’li konuşurdu. Bu bir samimiyet eksikliği değil. Saygı göstergesi de olmayabilir. Ama bence zarif duruyor. O kadar alışmışız ki babamla ‘siz’li konuşmaya, hasta yatağında bile öyle konuşuyorduk.”

Behzat Uygur: Babamla hasta yatağında bile ‘siz’li konuştuk


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