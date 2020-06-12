Begüm Birgören: Butik işleri daha çok sevdim

TÜRSAK Vakfı’nın YouTube kanalında sinemaseverlerle buluşan “Senaryo Sohbetleri” programının yeni bölümüne Begüm Birgören konuk oldu. Yönetmen Bora Talat Oyacı’nın moderatörlüğünü üstlendiği yayında oyuncu hakkında merak edilenleri anlattı. Oyunculuk hikayesinin küçük yaşlarda başladığını belirten Birgören, “Annem beni küçük yaşlardayken çok sık tiyatro ve bale gibi sanatsal aktivitelere götürür ve buna büyük önem verirdi. Bir gün Engin Alkan’ın oynadığı bir Şehir Tiyatroları oyununu izlediğim zaman çok etkilenmiş ve o oyundan çıktıktan sonra ‘Onun bende bıraktığı etkiyi ben de başkalarında bırakmak istiyorum’ diye düşündüm” diye konuştu.

SEYİRCİNİN SEVGİSİ

MOTİVASYON YÜKSELTİYOR

Oyuncu ve seyirci arasındaki ilişkiye dair soruya cevap veren Birgören, “Bir oyuncunun seyirci tarafından çok sevilmesi onun motivasyonunu yükselten en önemli faktördür” dedi. Hiçbir zaman ana akım işlerden yana olmadığını ifade eden oyuncu, şunları kaydetti: “Butik işleri hep daha çok sevdim ve onların peşinden koştum. Menajerim her seferinde benimle çalışmak isteyenlerin ses getirecek projelerde oynamamı tercih edeceğini söyleyerek bana o tür işler önerse de ben biraz daha farklı bir düşünce yapısında oldum. Oyuncu olarak yer aldığınız projelerde birçok kaygınız oluyor. Dizi veya film için o kadar oyuncu arasından seçiliyorsunuz ve bu da ister istemez sizi kaygılı bir sürece itiyor.”





