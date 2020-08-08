90’lı yıllara damgasını vuran “Çılgın Bediş” dizisinde rol alan oyuncu, her bölümü gün birincisi olan yapımın yeniden çekileceği müjdesini verdi:

“Birtakım hareketler başladı. Çünkü ‘Çılgın Bediş’ nesil büyüten bir diziydi. Hatta şu anda bizim büyüttüklerimiz kendi çocuklarına internet aracılığıyla diziyi tekrar izletiyor. Bu nesil de büyüyecek. Mahrum bırakmamak lazım. Galiba Bediş geliyor gibi görünüyor. ‘Çılgın Bediş’ ilk yaz dizisiydi. ‘Olur mu olmaz mı, yazın diziye başlanır mı?’ dedik, oldu. Ekibin enerjisi çok tuttu.”