Bedia Akartürk: 1 türkü 1 kitap gibi bilgi öğretir

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Sanatçı, her yörenin kendine özgü türkü söyleyiş biçiminin olduğundan bahsetti:

“Her yörenin nağmesini bozmadan okumaya çalışırım. O türkü, o yörede nasıl okunuyorsa, ben de öyle okurum. 3 binin üzerinde türkü biliyorum. Bizim türkülerimiz çok zor, hepsinin ayrı ayrı kokusu var. Türkülerimiz, neşemizi ve kederimizi dile getiriyor. Askere giden genç ne dinleyecek, türkü dinleyecek. Bir insan bir türkü dinlese, bir kitap kadar bilgi öğrenir.”

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Bedia Akartürk , sahne kostümlerinin İzmir Ödemiş’te bulunan Bedia Akartürk Sanat Müzesi’nde sergilendiğini söyledi:

“Ödemiş Musiki Cemiyeti’nde yetiştim. Bu yüzden orada müze açmak istedim. Müzede 26 yörenin kıyafeti var. Oraya işlemeleri, nakışları koydum ki unutulmasın. Yakın zamanda yeni bir albüm yapacağım. Eski eserler unutulmasın diye. Gençlere nasihatim türkülerimiz çok güzel, değiştirmesinler. Çok çalışsınlar, yörenin özelliklerini korusunlar.”