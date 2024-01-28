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Bedia Akartürk: 1 türkü 1 kitap gibi bilgi öğretir

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#Bedia Akartürk#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar
Bedia Akartürk: 1 türkü 1 kitap gibi bilgi öğretir
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2024 08:27

Bedia Akartürk, Hülya Koçyiğit’in bugün TRT 2 ekranlarında yayınlanan ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk oldu.

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Sanatçı, her yörenin kendine özgü türkü söyleyiş biçiminin olduğundan bahsetti:

“Her yörenin nağmesini bozmadan okumaya çalışırım. O türkü, o yörede nasıl okunuyorsa, ben de öyle okurum. 3 binin üzerinde türkü biliyorum. Bizim türkülerimiz çok zor, hepsinin ayrı ayrı kokusu var. Türkülerimiz, neşemizi ve kederimizi dile getiriyor. Askere giden genç ne dinleyecek, türkü dinleyecek. Bir insan bir türkü dinlese, bir kitap kadar bilgi öğrenir.”

Bedia Akartürk: 1 türkü 1 kitap gibi bilgi öğretir



SAHNE KIYAFETLERİM MÜZEDE SERGİLENİYOR

Bedia Akartürk, sahne kostümlerinin İzmir Ödemiş’te bulunan Bedia Akartürk Sanat Müzesi’nde sergilendiğini söyledi:

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“Ödemiş Musiki Cemiyeti’nde yetiştim. Bu yüzden orada müze açmak istedim. Müzede 26 yörenin kıyafeti var. Oraya işlemeleri, nakışları koydum ki unutulmasın. Yakın zamanda yeni bir albüm yapacağım. Eski eserler unutulmasın diye. Gençlere nasihatim türkülerimiz çok güzel, değiştirmesinler. Çok çalışsınlar, yörenin özelliklerini korusunlar.”

 

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#Bedia Akartürk#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar

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