×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

Bayhan'ın büyük pişmanlığı: Hayatımın hatasıydı!

Güncelleme Tarihi:

#Bayhan Gürhan#Popstar Bayhan#Özlem Esra Ada
Bayhanın büyük pişmanlığı: Hayatımın hatasıydı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 08:22

Popstar yarışmasıyla ünlenen Bayhan Gürhan, Özlem Esra Ada’nın sunduğu “Pembe Masa” programına konuk oldu.

Haberin Devamı

Şarkıcı, bir dönem katıldığı ve çok ses getiren, evlilik programıyla ilgili konuştu:

“Hayatımın en büyük hatasıydı, o dönem bir dizi çekiyorduk yapımcıların tavsiyesiyle reklam amaçlı gittim, tamamen sahte, tamamen kurgu üzerine bir program. Girdiğim günden sonra kurtulmak için çok uğraştım. Bu da böylece benim en büyük hatam olmuş oldu.”

Bayhanın büyük pişmanlığı: Hayatımın hatasıydı

Sezen Aksu’ya olan hayranlığını dile getiren Bayhan “Popstar sonrası Sezen Hanım’la bir araya geldik, beraber bir şarkı çıkaracaktık ama sonrasında çalıştığım kişiler ve aracılar bunu engelledi. Bir daha bir araya gelemedik” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayhan Gürhan#Popstar Bayhan#Özlem Esra Ada

BAKMADAN GEÇME!