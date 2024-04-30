Bayhan'ın büyük pişmanlığı: Hayatımın hatasıydı!

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Şarkıcı, bir dönem katıldığı ve çok ses getiren, evlilik programıyla ilgili konuştu:

“Hayatımın en büyük hatasıydı, o dönem bir dizi çekiyorduk yapımcıların tavsiyesiyle reklam amaçlı gittim, tamamen sahte, tamamen kurgu üzerine bir program. Girdiğim günden sonra kurtulmak için çok uğraştım. Bu da böylece benim en büyük hatam olmuş oldu.”

Sezen Aksu’ya olan hayranlığını dile getiren Bayhan “Popstar sonrası Sezen Hanım’la bir araya geldik, beraber bir şarkı çıkaracaktık ama sonrasında çalıştığım kişiler ve aracılar bunu engelledi. Bir daha bir araya gelemedik” dedi.